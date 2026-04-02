Quinta-feira Santa: Missa do Crisma destaca unidade do clero em Belém

A Arquidiocese de Belém realiza, na manhã desta Quinta-feira Santa (2), a tradicional Missa do Crisma, também chamada de Missa da Unidade, na Catedral Metropolitana. A celebração é presidida pelo Arcebispo Dom Julio Endi Akamine, com a participação de bispos, padres e diáconos de toda a arquidiocese.

A missa destaca dois momentos principais: a renovação das promessas sacerdotais pelos padres, reforçando a unidade do clero, e a bênção dos santos óleos - dos Catecúmenos, dos Enfermos e do Crisma - que serão utilizados nos sacramentos ao longo do ano.

A celebração integra a programação da Quinta-feira Santa, data em que a Igreja Católica recorda a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Após a missa, os óleos abençoados são distribuídos às 109 paróquias da arquidiocese, onde serão utilizados ao longo de todo o ano litúrgico.

Missa do Crisma - 2026 Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal