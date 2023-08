Quartel-General Integrado recebe visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

O Comando Militar do Norte (CMN) recebeu, nesta segunda-feira (28), a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. O momento de religiosidade e fé para saudar a Padroeira da Amazônia reuniu militares, integrantes de família militar e servidores civis, na sede do Quartel-General Integrado (QGI), em Belém.

Na chegada, a Imagem foi recebida com honras militares e conduzida até o altar pelo Comandante Militar do Norte, Gen Ex Guilherme. Em seguida, uma celebração feita pelo Capelão do CMN, Major Freitas, proporcionou a todos um momento de oração e reflexão. “É uma alegria especial reunir a família militar neste momento de agradecimento e pedido de graças”, afirmou.

A Visita se tornou ainda mais especial para os militares quando a Imagem percorreu as instalações do QGI. Cânticos marianos embalaram a peregrinação interna, que emocionou aqueles que puderam chegar bem perto da Imagem e até mesmo carregá-la por alguns segundos.

Ao final da Visita, o Gen Ex Guilherme agradeceu aos integrantes da Diretoria da Festa. “Esse momento é de agradecimento a vocês por nos proporcionar um momento ímpar, especialmente para mim que nunca tinha participado. Somos soldados espalhados por toda essa Amazônia e sem a benção Dela fica muito mais difícil”, revelou o Comandante.

Acompanhando toda a programação no QGI, o diretor de Procissões da Diretoria da Festa de Nazaré, Michel Sena, destacou que “é de uma suma importância para a Diretoria levar a Imagem a todas instituições para que tenham essa renovação da nossa fé e mostrar que estamos começando a Festividade de Nazaré. Para nós, não só as instituições militares quanto outras fazem esse momento de start, em que você se carrega e se energiza com a vinda da Imagem”.

Ainda nesta segunda-feira, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita outras Organizações Militares do CMN, entre elas, o Hospital Geral de Belém (H Ge Belém), a 15ª Companhia de Polícia do Exército (15º Cia PE), o 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), 41 Centro de Telemática (41 CT), Comissão Regional de Obras (CRO/8), 8º Centro de Gestão de Contabilidade e Finanças do Comando da 8ª Região Militar do Exército (8 CGCFEX), 8º Batalhão de Manutenção (8 Btl Mnt) e o 8º Batalhão de Suprimento(8º Btl Sup).