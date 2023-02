Quaresma: jejum realça o sentido da vida cristã

Começou nesta Quarta-feira de Cinzas, o período da Quaresma para os fiéis da Igreja Católica no mundo inteiro, uma época de reflexão e penitência em que se destaca a prática do jejum. No entanto, essa iniciativa vai muito mais além de apenas não se alimentar, mas, sim, possui um sentido religioso, simbólico exuberante que contribui para renovar a fé em Deus com a proposta de mudança de vida, como explica o cônego Ronaldo Menezes, pároco da Paróquia São Geraldo Magela, no bairro de Val-de-Cans, em Belém.

Cônego Ronaldo destacou que na tradição bíblica e na vida litúrgica da Igreja há três significados para o jejum na Quaresma. O primeiro abrange penitência, e a Bíblia está repleta de exemplos de jejum como penitência ou por si mesmo ou por alguém, ou pela nação ou pelo povo. Em segundo lugar, tem o sentido de purificação, jejum pode ser também purificação por uma circunstância, uma situação, por algo que precisa ser renovado. O terceiro sentido é de solidariedade, por meio do jejum fica-se solidário com alguém que passa necessidade, passa fome ou alguém que passe graves provações ou privações.

"O jejum na Igreja tem esses significados e tem uma finalidade: renovação, renovação da vida, da esperança, da aproximação com Deus e da proximidade com o próximo; não dá, por exemplo, para ser próximo de Deus e não ser próximo das pessoas que são criaturas de Deus", afirma cônego Ronaldo Menezes.

Como deve ser feito o jejum na Quaresma

Na prática, como destaca o cônego, o jejum é comer menos ou pular uma refeição, ou seja, não fazer uma refeição completa das que se faz usualmente. Por exemplo, a pessoa não janta ou não almoça. "Essa orientação litúrgica da Igreja vale para toda a Quaresma, as sextas-feiras de modo especial, e para o ano todo, inclusive, nas sextas-feiras", orienta.

Durante a Quaresma, a pessoa pode se propor não comer algum tipo de alimento, no sentido religioso, não como questão estética, como sinal de purificação, de itinerário para a a alma, a vida. "O jejum deve ter o sentido religioso, como expressão da fé em Deus", arremata o cônego Ronaldo Menezes.

Jejum serve para o crescimento espiritual, diz comerciante em Icoraci

A comerciante Alessandra Souza, moradora do bairro do Cruzeiro, Distrito de Icoaraci, integrante da Paróquia São João Batista, costuma fazer jejum no período da Quaresma. "Eu faço porque ele me ajuda com as minhas fraquezas espirituais; e você pode fazer jejum de alguma coisa de que geralmente se alimenta muito no seu dia a dia, então é um propósito que você faz em prol do seu crescimento espiritual", ressalta.

Alessandra revela que faz jejum de carne em alguns dias da Quaresma, e diminui também alguns alimentos, como doces, sanduíches. Ela jejua de algumas práticas exageradas, como exposição na internet ou algum tipo de roupa, de festas nesse período. "E também eu costumo estar analisando se eu estou uma pessoa muito impaciente com as pessoas, muito irritada, faço uma análise do que está mais me incomodando e incomodando as pessoas em relação a minha pessoa, para diminuir o que está me fazendo mal como pessoa", assinala.

Ela conta que iniciou o jejum nesta quarta-feira e se sente mais conectada a Jesus. "Nós, cristãos, devemos fazer esse exercício de conexão a Jesus nesse período de reflexão, de renovação", conclui Alessandra.