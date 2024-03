Público em Belém conhece a exposição ‘Bancos Indígenas do Brasil – Grafismos’

Toda a riqueza de detalhes da arte indígena pode ser conferida na exposição ‘Bancos Indígenas do Brasil – Grafismos’, aberta na noite da última sexta-feira (15), no Museu do Estado do Pará. Compõem a mostra 142 peças de 40 povos indígenas oriundos da Amazônia, com curadoria de Marisa Moreira Salles, Tomas Alvis e Danilo Garcia, além de fotografias e vídeos de Rafael Costa. A exibição itinerante é uma amostra do amplo acervo com a representação dos povos Asurini do Xingu, Araweté, Kalapalo, Kawaiwete, Kayabi, Trumai, Wajãpi, Tukano e Ye’kwana.

Na abertura da exposição, houve um bate-papo entre os organizadores e os artistas indígenas que fazem parte da exposição. O artista Kurupira Asurini do Xingu definiu como 'alegria' o sentimento de ver o trabalho de seu povo exposto no museu. "Pra mim, é muito gratificante estar aqui representando o povo Asurini, para falar um pouco do banco. Também sou um dos artistas que fazem os bancos, por isso ficamos muito felizes em ver nossa arte sendo vista no museu. É bom ver que a cultura indígena está sendo valorizada. Ela não está restrita só à aldeia, mas, sendo vista no mundo inteiro, porque os bancos já foram para outros países", ressaltou o artista.

A exposição integra a Coleção BEI, que abrange mais de 1.300 peças esculpidas em madeira, sendo a maioria em formato de animais, que revelam a beleza das formas, cores e grafismos da arte indígena.

Na avaliação da estudante Mikeyzyn Joana Conceição Pereira, de 17 anos, a mostra é fundamental para conhecer mais sobre a cultura da região amazônica. E o que mais chamou sua atenção na mostra foi a comunicação. "É uma exposição bem comunicativa, apesar de não ter coisas pra gente ler, mas, a gente consegue fazer isso através das obras, das fotos, principalmente. A forma como eles mostram os indígenas é bem legal. Cada escultura aqui mostra um novo animal", explicou.

A visitação segue aberta no Museu do Estado do Pará até 30 de julho, de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita.