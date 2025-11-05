Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Protocolo para cooperação em prevenção e assistência em desastres naturais será assinado em Belém

O documento visa fortalecer a resiliência climática nacional e estimular ações, pesquisas e inovações aplicadas à gestão de risco de desastre

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Divulgação / Ascom Marinha)

Um protocolo de intenções voltado para cooperação em prevenção, monitoramento e resposta a desastres naturais no país será assinado em Belém, na sexta-feira (7). O documento marca uma união firmada pela Marinha do Brasil, o BNDES e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). A solenidade será no Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”.

O evento contará com a presença do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e da diretora do Cemaden, Regina Alvalá. O protocolo prevê a integração entre os três órgãos para fortalecer ações de prevenção e enfrentamento a desastres climáticos; ampliar a capacidade de monitoramento e emissão de alertas; apoiar respostas rápidas em situações de emergência; e desenvolver pesquisas e tecnologias para resiliência climática.

A iniciativa segue diretrizes internacionais, como o Marco de Sendai e a Agenda 2030. A Marinha do Brasil irá atuar na iniciativa com o emprego de navios, aeronaves e tropas de fuzileiros navais para apoio logístico e resposta rápida em emergências. O BNDES será responsável pelo financiamento e incentivo a ações de prevenção, reconstrução e adaptação climática. Já o Cemaden fará o monitoramento, análise técnica e emissão de alertas sobre eventos climáticos extremos.

Homenagem

Durante o evento, haverá homenagem ao militar Pedro Teixeira, figura histórica cuja inscrição no Livro dos Heróis da Pátria está em análise no Congresso Nacional.

Serviço

Assinatura de protocolo de intenções para prevenção de desastres naturais

Local: Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” - Porto de Belém, Armazéns 11 e 12, bairro Umarizal

Data: 7 de novembro de 2025 (sexta-feira)

Início da cerimônia: 18h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

desastres naturais
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

03.11.25 12h36

ENEM

O peso da espera: estudantes e escolas buscam equilíbrio emocional antes do Enem

Para a psicóloga e pedagoga Elayne Oliveira, a ansiedade é uma reação natural diante de momentos decisivos como o Enem, e pode se manifestar tanto no corpo quanto na mente

31.10.25 8h00

mobilidade

Governo do Pará envia alertas de trânsito via WhatsApp durante a COP30; veja como será

Ação do Detran alcança mais de 420 mil contatos na Grande Belém com orientações sobre interdições e rotas alternativas durante o evento.

30.10.25 19h13

INVESTIGAÇÃO

Veja tudo o que se sabe sobre o caso do menino encontrado morto dentro de mala, na Marambaia

Corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) e caso revoltou população

28.10.25 10h12

MAIS LIDAS EM BELÉM

regularização

Calçadão do Ver-o-Peso é liberado após operação de ordenamento; veja como ficou

Liberação foi concluída no sábado (1º) e faz parte de uma ação integrada de secretarias municipais

02.11.25 15h31

BELÉM

Ruas de Belém são utilizadas para treinamento de segurança por conta da COP-30

Apesar de o evento começar apenas no dia 10 deste mês, Forças Armadas já organizam ações para escolta de líderes mundiais.

02.11.25 12h34

EITA

Carrinho de tacacá é alvo de denúncias de funcionamento irregular em frente ao Mercado de São Brás

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que mantém a fiscalização e que o comerciante já foi retirado do local

03.11.25 21h26

BELÉM 

Táxis de Belém ganham nova identidade visual para a COP 30 e reforçam imagem da cidade-sede

De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), a iniciativa é opcional e colaborativa, voltada aos permissionários devidamente regularizados

03.11.25 18h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda