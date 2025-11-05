Protocolo para cooperação em prevenção e assistência em desastres naturais será assinado em Belém

Um protocolo de intenções voltado para cooperação em prevenção, monitoramento e resposta a desastres naturais no país será assinado em Belém, na sexta-feira (7). O documento marca uma união firmada pela Marinha do Brasil, o BNDES e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). A solenidade será no Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”.

O evento contará com a presença do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e da diretora do Cemaden, Regina Alvalá. O protocolo prevê a integração entre os três órgãos para fortalecer ações de prevenção e enfrentamento a desastres climáticos; ampliar a capacidade de monitoramento e emissão de alertas; apoiar respostas rápidas em situações de emergência; e desenvolver pesquisas e tecnologias para resiliência climática.

A iniciativa segue diretrizes internacionais, como o Marco de Sendai e a Agenda 2030. A Marinha do Brasil irá atuar na iniciativa com o emprego de navios, aeronaves e tropas de fuzileiros navais para apoio logístico e resposta rápida em emergências. O BNDES será responsável pelo financiamento e incentivo a ações de prevenção, reconstrução e adaptação climática. Já o Cemaden fará o monitoramento, análise técnica e emissão de alertas sobre eventos climáticos extremos.

Homenagem

Durante o evento, haverá homenagem ao militar Pedro Teixeira, figura histórica cuja inscrição no Livro dos Heróis da Pátria está em análise no Congresso Nacional.

Serviço

Assinatura de protocolo de intenções para prevenção de desastres naturais

Local: Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” - Porto de Belém, Armazéns 11 e 12, bairro Umarizal

Data: 7 de novembro de 2025 (sexta-feira)

Início da cerimônia: 18h