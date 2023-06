Protesto interdita trecho da avenida Almirante Barroso, em Belém

Um grupo de estudantes da Universidade do Estado do Pará (Uepa) realiza um protesto, no final da mahã desta terça-feira (13), na avenida Almirante Barroso, quase na esquina da avenida Dr. Freitas, no bairro do Marco, em Belém. Eles interditaram quase toda a pista sentido Entroncamento-São Brás com uma grande faixa preta pedindo "S.O.S. Uepa". Algumas placas mostram mensagem afirmando que a universidade "precisa de professor". A reportagem tenta contato com a universidade para apurar mais detalhes sobre o diálogo com os estudantes diante das pautas que motivaram o protesto.

