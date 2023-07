Protesto fecha rodovia Arthur Bernardes na manhã desta terça, em Belém

Um protesto fechou a rodovia Arthur Bernardes na manhã desta terça-feira, 4, no bairro do Telégrafo, em Belém. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram um grupo de pessoas com faixas fechando os dois lados da via. Alguns materiais semelhantes a pneus são queimados. Informações de algumas pessoas no local dão conta de que o protesto começou às 9h.

Pelas imagens é possível observar que há a presença de policiais militares na área. Até o momento, o protesto é realizado de forma pacífica. Uma moradora do local, que preferiu se identificar apenas como Maria, informou à reportagem que o ato ocorre próximo à uma igreja evangélica, pouco antes do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Segundo Maria, o objetivo do protesto é cobrar a entrega do Conjunto Habitacional Neuton Miranda, que foi iniciado em 2015 e estaria previsto para ser entregue em dezembro do ano passado - o que ainda não aconteceu. No dia 7 de dezembro do ano passado, a Prefeitura de Belém chegou a publicar que, após de 7 anos de obras paralisadas, com risco de perda de recursos, a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) concluiu as tratativas e conseguiu a aprovação da Caixa Econômica Federal para retomar o projeto de construção de 168 unidades habitacionais no local.

A redação integrada de O Liberal está em contato com a Prefitura de Belém para obter um posicionamento a respeito do assunto.