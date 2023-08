Projeto leva serviços gratuitos ao bairro do Curió-Utinga, em Belém

As atividades do segundo semestre do Instituto Magalhães, localizado no bairro do Curió-Utinga, em Belém, retomaram neste mês de agosto. Voltado a atender pessoas de vulnerabilidade social, o objetivo do projeto social é proporcionar acesso a serviços de saúde, cidadania, educação, esporte e lazer. O instituto já conta com mais de 15 mil de pessoas atendidas na capital paraense, em pouco menos de 3 anos de fundação.

O projeto social, idealizado por Vitor Magalhães, atende crianças, adultos e jovens de forma gratuita. As crianças podem contar com reforço escolar, com foco no público que está cursando do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Já os adultos e jovens têm a oportunidade de realizar cursos profissionalizantes em preparação para o mercado de trabalho. Entre os serviços ofertados também estão: aulas de inglês e cursinho preparatório para o vestibular.

A prática de esporte também é incentivada entre os beneficiados pelo projeto. No local, é ofertado, ainda, treinamento funcional para a melhor idade, além de aulas de artes marciais, como Jiu-jítsu e Muay thai. As crianças também recebem treinos na escolinha de futebol. Na área da saúde, a população pode contar com atendimentos médicos, além da realização de exames e cirurgias. Emissões de documentos também são feitas no espaço.

Fundador do espaço, Vitor Magalhães, conta que o projeto já ajudou diversos moradores do bairro e contribuiu para mudar a vida de muitas pessoas que necessitam de serviços básicos. “O instituto vem ajudando bastante a população que carece de alguns serviços básicos, principalmente na área da saúde. E a população tem carecido muito do serviço de saúde, do serviço de cidadania. E o nosso instituto ele vem ajudando bastante as pessoas nesse aspecto”, afirma Victor.

“Nas aulas de reforço escolar para crianças, muitas das vezes chegam com gente sem saber até ler. Hoje temos alunos que já foram destaque nas olimpíadas de matemática. Temos, também, na área do esporte, atletas que saíram do instituto agora e que vão fazer competições nacionais e internacionais, que vão disputar agora esse ano ainda. Então, ali é um curral de talentos, de descobrir talentos, descobrir estrelas Tanto na área educacional, na área social e no esporte”, conclui.

Serviço

Instituto Magalhães

Como ter acesso aos serviços: presencialmente, no instituto

Local: Rua Segundo Ramal do Utinga, no bairro do Curió Utinga, em Belém

Redes sociais: @institutomagalhaes (Instagram)

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)