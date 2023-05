Programa Prosseguir, que incentiva a permanência de negros na universidade, inscreve até o dia 12/06

Estão abertas até o dia 12 de junho as inscrições para o programa “Prosseguir”, que incentiva a permanência de estudantes negros na universidade. Para concorrer, de forma gratuita, a uma das 30 vagas ofertadas em Belém, os alunos podem acessar o site prosseguir.ceert.org.br. O programa oferece bolsa mensal no valor de R$ 700,00 e aulas de inglês, além de encontros formativos quinzenais com temas relacionados às pautas raciais, sociedade, direitos humanos e mercado de trabalho.

O lançamento do programa, idealizado pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT) com apoio financeiro do Movimento pela Equidade Racial (Mover), ocorreu na noite desta quinta-feira (25) na Universidad​​e Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, em Belém. Contou com a participação de alunos e mediação da professora universitária Zélia Amador de Deus, que também é uma das fundadoras do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa).

“É importante estarmos aqui discutindo, porque é uma bolsa de graduação para estudantes negras e negros, para que eles possam pesquisar desde o seu processo de graduação, escrever artigos, publicar. Ter a bolsa é importante, porque aí a pessoa vai ter mais tempo para se dedicar à questão acadêmica. Eu lutei para que o programa viesse para a região Norte. Ele só estava no Sudeste e Nordeste”, explicou Zélia.

Segundo ela, a luta para que o programa chegasse à região Norte se deu por conta da “grande quantidade de estudantes negras e negros que nós temos aqui”. “Mas, além disso, temos estudantes quilombolas e que, portanto, nós precisávamos que o Prosseguir, que é um programa do CEERT, uma ONG de São Paulo, que vem trabalhando há três décadas com a questão da educação, do combate ao racismo e eliminação da discriminação racial”, destacou Zélia.

“O CEERT é parceiro do Centro de Estudos em Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), do qual eu faço parte. Agora, o Prosseguir passa a ser parceiro também da Universidade Federal do Pará (UFPA). A nossa expectativa é para que estudantes negras e negros da graduação das diversas áreas de conhecimento se inscrevam, estudem inglês, porque o programa oferece, se preparem e possam produzir pesquisas e artigos acadêmicos, avançar e crescer na sua vida acadêmica”, desejou.