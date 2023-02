Procon Pará retoma atendimentos a partir da quarta-feira (1º), em Belém

Os atendimentos ao público que procuram a Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Pará) serão retomados a partir da quarta-feira (1º), na nova sede, em Belém. Os serviços ofertados pelo órgão estavam suspensos desde dezembro de 2022, por conta da mudança para o novo prédio, localizado na rua Municipalidade, número 1636, esquina com a travessa Soares Carneiro, no bairro do Umarizal.

O espaço conta com um amplo espaço de atendimento aos usuários da entidade. De acordo com o diretor do Procon Pará, Eliandro Kogempa, todos os serviços agendados durante o período de suspensão das atividades serão reagendados.

Ainda de acordo com o diretor, o novo local tem um acesso mais fácil à população. “A nossa localização fica próxima às avenidas Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, onde passam diversas linhas de ônibus, o que é bem fácil para os nossos usuários”, reforçou.

Os atendimentos no Procon Pará começam a partir de 8h, com funcionamento até às 14h. Os usuários que têm agendamento de conciliação ou retorno já para 1º de fevereiro, o atendimento ocorrerá normalmente.

Serviço

Funcionamento: das 8h às 14h

Local: rua Municipalidade, número 1636, esquina com a travessa Soares Carneiro, no bairro do UmarizaL