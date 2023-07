'Comando de Saúde': PRF presta atendimento a caminhoneiros em Benevides

Uma ação comemorativa em razão dos 95 anos de fundação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) será realizada nesta quinta-feira (13) em Benevides. A iniciativa "Comando de Saúde", que também ocorre em todo o Brasil, vai direcionar atendimento e orientações de saúde aos caminhoneiros. Eles serão orientados sobre a importância dos cuidados básicos de saúde, no intuito de evitar acidentes e garantir mais segurança nas rodovias. No Pará, a ação ocorrerá no Auto Posto Marajó, localizado no km 25 da BR-316, das 8h às 12h.

Em Benevides, os motoristas passarão por exames rápidos como aferimento de pressão, verificação de peso, altura, massa corpórea, circunferência cervical e abdominal, acuidade visual e auditiva, frequência cardíaca, glicemia, triglicerídeos e colesterol.

A realização dos exames será acompanhada por profissionais que, quando necessário, encaminharão o motorista para atendimento e tratamento em uma unidade básica de saúde. Também haverá aplicação de vacinas contra a gripe e febre amarela.

A saúde dos caminhoneiros nas estradas é um assunto que tem ganhado cada vez mais importância, pois no exercício da profissão, esses profissionais acabam não tendo tempo para se cuidar. Segundo a OMS, problemas de saúde contribuem para ao menos 15% dos acidentes de trânsito.

A ação será realizada em parceria com o Auto Posto Marajó, Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos do Pará (Sindicam/PA), Escola de Enfermagem Magalhães Barata (UEPA), SEST SENAT, Faculdade Adventista da Amazônia (FAAMA) e Prefeitura de Benevides/PA através da Secretaria Municipal de Defesa Social, Transporte e Trânsito (SEMDESTRAN), da Secretaria Municipal e de Saúde (SEMSA) e da Guarda Municipal de Benevides/PA.