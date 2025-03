Prefeitura realiza mutirão de PCCU e serviços gratuitos na UBS da Marambaia, neste sábado (22)

Neste sábado (22), a Prefeitura de Belém vai realizar o primeiro mutirão de Coleta do PCCU (Preventivo do Câncer de Colo de Útero) . A ação reforça as estratégias em alusão ao mês da Mulher e à prevenção do câncer de colo de útero, além de contemplar o programa Belém Por Elas. O mutirão será realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Marambaia, de 8h às 13h, com o objetivo de oferecer a coleta do exame de forma gratuita para as mulheres, além de atender à demanda reprimida por esse procedimento.

Também serão ofertados outros serviços de saúde à comunidade, como aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, consulta médica com clínico geral, distribuição de autotestes de HIV e preservativos. A ação é realizada mensalmente em unidades de saúde definidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Preparo para a coleta de PCCU

Para realizar a coleta do Preventivo de Câncer de Colo de Útero (PCCU), é importante que as mulheres sigam algumas orientações, como evitar relações sexuais nas últimas 24 horas, mesmo utilizando preservativo, seja interno ou externo. Também não é recomendado estar menstruada no momento da coleta, nem realizar duchas vaginais ou utilizar cremes vaginais nas últimas 48 horas.

As mulheres que desejam acessar os serviços devem levar o Cartão SUS, um comprovante de residência e um documento de identificação com foto.