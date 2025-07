Prefeitura de Belém lança programa 'Praça Viva' para revitalizar áreas verdes da cidade

A Prefeitura de Belém lançou, nesta quinta-feira (24), o programa “Praça Viva”, que busca valorizar a zeladoria, a cultura e a sustentabilidade por meio da adoção qualificada de praças e áreas verdes da capital. O evento de apresentação ocorreu no Palácio Antônio Lemos e foi conduzido pelo prefeito Igor Normando.

A iniciativa permite que os cidadãos “adotem” espaços públicos para ações de cuidado e revitalização. Segundo o prefeito, o objetivo é recuperar o papel social das praças e envolver a comunidade no processo de preservação.

“Observamos praças ociosas, que perderam o sentido e poderiam ser melhor aproveitadas. Resolvemos construir uma alternativa baseada em modelos já existentes em outras capitais. Com o Praça Viva, queremos retomar o protagonismo desses espaços, fortalecer empreendedores locais e dividir a responsabilidade com cada cidadão”, destacou Igor Normando durante a cerimônia.

O programa já conta com parcerias em andamento, como a da Praça da Bandeira, fruto da parceria da Prefeitura de Belém com o Comando Militar do Norte.A proposta é ampliar essas iniciativas para vários pontos da cidade, fortalecendo a cooperação entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil.