Prefeitura de Belém faculta expediente nas sextas-feiras de julho

A exemplo de anos anteriores, a Prefeitura de Belém expediu a Portaria 1.809, de 30 de junho deste ano, que torna facultativo o expediente facultativo nos órgãos da administração municipal às sextas-feiras de julho: dias 7, 14, 21 e 28.

A exceção expressa na portaria é do funcionalismo público veiculado a serviços essenciais no atendimento à população, como a fiscalização e do Departamento de Feiras, Mercados e Portos das Secretaria Municipal de Economia (Secon); dos cemitérios; do Departamento de Resíduos Sólidos da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan); dos setores operacionais da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob); dos serviços de proteção social especial de média e alta complexidade, rede de abrigos e casa de passagem, do serviço de acolhida em abrigo para crianças e adolescentes, para mulheres vítimas de violência, para adultos e famílias em situação e rua, Setor de Calamidade e Emergência (Sicape), do centro especializado para pessoas em situação de rua, das unidades de plantão da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) e conselhos tutelares; dos serviços essenciais da Guarda Municipal de Belém e todo o pessoal sob regime de escala de serviço, onde se incluem os serviços de saúde pública, por exemplo.

A portaria expedida pela Secretaria Municipal de Administração (Semad) é amparada pelo decreto Municipal 106.179/2023, de 10 de fevereiro deste ano.