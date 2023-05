Prefeitura de Belém e Bombeiros firmam acordo para facilitar licenciamentos e alvarás

EDIFÍCIO CRISTO REI

Desabamento: 'outros prédios de Belém podem desabar se nada for feito', diz presidente do Crea-PA

Para Adriana Falconeri, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA), existem outros prédios em Belém que estão correndo riscos semelhantes aos do edíficio Cristo Rei.