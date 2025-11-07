Prefeito Igor Normando fecha cooperação com prefeita de Paris em Belém

O prefeito de Belém, Igor Normando, recebe na tarde deste sábado (7/11) a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, no Palácio Antônio Lemos, em Belém. O encontro será dividido em dois momentos: a assinatura de um Termo de Cooperação entre Belém e Paris e, após o encontro no Palácio, um passeio para conhecer o centro comercial da cidade, em especial a Rua Santo Antônio, onde Igor também apresentará o projeto “Paris n'América”, que pretende revitalizar a rua Santo Antônio.

Após a visita no centro histórico, a primeira-dama de Belém, Fabíola Normando, irá acompanhar a prefeita de Paris para conhecer a ilha do Combu.