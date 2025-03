Prefeito Igor Normando critica gestão passada por compra de ônibus elétricos incompatíveis com o BRT

O prefeito de Belém, Igor Normando, usou as redes sociais na sexta-feira (7) para criticar a gestão anterior pela compra de cinco ônibus elétricos que, segundo ele, não podem ser utilizados no sistema BRT da cidade. O prefeito mostrou os veículos e apontou falhas no planejamento da aquisição. Os veículos devem passar por manutenção e devem ser realocados, conforme detalhado por Normando.

“Muita gente me pergunta nas redes sociais: cadê os cinco ônibus que foram comprados pela Prefeitura de Belém na gestão passada? Ônibus com ar-condicionado, wi-fi e 100% elétricos. Muita gente me pergunta por que não estão rodando, mas hoje eu vou mostrar para vocês por que não estão rodando”, declarou Normando em vídeo publicado nas redes, mostrando os veículos parados no Terminal Mangueirão do BRT.

De acordo com o gestor do executivo municipal, os ônibus foram entregues sem portas compatíveis com as plataformas do BRT, impossibilitando a utilização. “Todos os ônibus que foram entregues, foram entregues nesse formato. Nós não temos nenhuma porta de acesso ao ônibus, nem de acessibilidade e nem normal. As plataformas do BRT não são compatíveis com esse ônibus, ou seja, foi dinheiro público jogado na lata do lixo”, critica.

Posicionamento

Em nota enviada ao Grupo Liberal, o ex-prefeito, Edmilson Rodrigues, informou que "os ônibus elétricos adquiridos pela Prefeitura, na nossa gestão, são voltados ao sistema BRS (faixa preferencial de ônibus com destino ao centro comercial e à UFPA) e também ao BRT como expresso interligando os terminais Mangueirão e São Brás sem parar nas estações ao longo do trajeto, proporcionando uma viagem rápida e confortável e aliviando a demanda em horário de rush".

Inadequação

Apesar da inadequação dos veículos para o BRT, o prefeito atual afirmou que pretende reaproveitá-los de outra forma. “Agora, nós vamos aproveitar esses ônibus e dar outra destinação para eles. Fiquem ligados que a gente vai mostrar para vocês o que a gente vai fazer com esses ônibus comprados pela gestão anterior para operarem no BRT, mas que, sem nenhuma responsabilidade do estudo técnico, fizeram a compra e agora a gente vai ter que dar outra destinação”.

Acessibilidade

Ainda segundo Edmilson, "ao contrário do que o atual prefeito desinformou, os ônibus elétricos têm sim portas, obviamente, e são acessíveis nos terminais do Mangueirão e de São Brás, onde há plataformas compatíveis para os sistemas BRS (cujas portas dos veículos são no nível das calçadas comuns, pelo lado direito dos veículos) e também para o BRT (cujas portas dos veículos são mais altas e do lado esquerdo)". "Porém, no vídeo de Igor Normando é mostrado somente a plataforma incompatível com a altura da porta dos ônibus elétricos na tentativa de confundir a população", acrescenta o comunicado.

A gestão anterior ainda detalha: "Fizemos a licitação para a compra de 30 ônibus elétricos equipados com ar condicionado, wi-fi e carregadores de celular, além de 5 carregadores para os veículos. Todo o processo obedeceu a critérios técnicos e foi acompanhado pelos órgãos de fiscalização. Fizemos o contrato inicial para a compra dos primeiros 10 ônibus elétricos, sendo 5 já entregues e 5 que podem ser comprados de imediato, se a atual gestão quiser, ficando os demais 20 veículos à disposição para se fazer o pedido".

Rodrigues também enfatiza que "testes realizados por nossa gestão, em 2024, comprovaram a eficácia da linha do Terminal de São Brás até o Terminal da UFPA, mas a atual gestão parece não se importar com isso". "A mentira vem acompanhada da justificativa de que uma nova finalidade será dada aos ônibus elétricos", observa o ex-gestor.