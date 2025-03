Prefeito de Belém aponta 'abandono' do terminal de integração do BRT, no Mangueirão

O prefeito de Belém, Igor Normando, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 6, para comentar sobre o estado do terminal de integração do BRT no Mangueirão, em Belém, o que ele descreveu como uma situação de abandono. O gestor aparece, nas imagens, circulando pelo terminal e apontando falhas mecânicas e de uso do espaço.

"Uma obra que tem mais de cinco anos e poderia estar sendo utilizada de melhor forma para a mobilidade urbana da cidade. A antiga gestão deixou isso aqui abandonado", comenta Igor Normando.

Entre os problemas apontados pelo prefeito está a subutilização do terminal. Ele cita que poucas empresas fazem de fato a integração no Mangueirão e, além disso, a estrutura da estação é cheia de espaços vazios:

"Poucas empresas passam aqui para fazer a integração ao modal de transporte e esse espaço todo é um espaço ocioso - mais de 16 mil metros quadrados, do lado do Mangueirão, no coração da Augusto Montenegro que, infelizmente, está sem uso", detalha o prefeito.

Igor Normando mostra, ainda, que nenhum elevador funciona no local: "um equipamento caro que era para estar dando uma condição melhor para o usuário do transporte público, mas, infelizmente, a gestão passada deixou dessa forma", lamenta.

Ao final do vídeo, o prefeito de Belém aponta que já vem realizando estudos para requalificar o terminal e levar mais funcionalidade para o local: "Nós já estamos fazendo um grande estudo para ver de que forma a gente vai ocupar este espaço para garantir que o dinheiro público possa ser empregado com maior qualidade. Não adianta fazer obra para deixar ela abandonada. A gente vai fazer com que esse espaço seja requalificado e possa garantir melhor uso para a população".

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a administração anterior da cidade, o ex-prefeito Edmilson Rodrigues, e aguarda o posicionamento.