Pré-Matrícula para escolas municipais de Belém começa no dia 26 dezembro

A pré-matrícula (online ou presencial) para a rede municipal de ensino de Belém começa no dia 26 de dezembro. A primeira fase do cronograma é para pessoas com deficiência, que encerra no dia 6 de janeiro de 2023. A segunda fase, para estudantes sem deficiências, será de 10 de janeiro a 20 de janeiro de 2023. A última etapa será somente presencial nas escolas onde ainda restarem vagas, que será somente nos dias 23 e 24 de janeiro.

Para fazer a inscrição, é preciso acessar o site prematricula.belem.pa.gov.br a partir do início do processo. Famílias que não tiverem acesso à internet para realizar a pré-matrícula no site, podem procurar a unidade em que deseja matricular o filho e solicitar a inscrição.

A rematrícula de alunos que já eram estudantes da rede municipal foi realizada no período de 01 a 07 de dezembro deste ano. As vagas ofertadas a partir do dia 26 serão as mapeadas após a rematrícula. Em 2022, Belém atendeu cerca de 68 mil estudantes em mais de 200 escolas.

Após o cadastro no site, os responsáveis devem imprimir os documentos de inscrição e levar a documentação original e cópia dos seguintes itens: histórico escolar; certidão de nascimento; carteira de Identidade; comprovante de residência; foto 3x4; Número de Inscrição Social (NIS); carteira de vacinação das crianças; cartão do SUS; documento de comprovação de deficiência (se for caso).

Para as escolas conveniadas com a rede municipal de Belém, a matrícula só começará em 31 de janeiro de 2023, após a conclusão do chamamento público para as Organizações da Sociedade Civil (Oscs) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips).

SERVIÇO

PRÉ-MATRÍCULA NA REDE MUNICIPAL DE BELÉM

PERÍODOS

1. Primeira Fase: pessoas com deficiência

26 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023

2. Segunda Fase: estudantes sem deficiência

10 de janeiro a 20 de janeiro de 2023

3. Terceira Fase: vagas remanescentes

23 e 24 de janeiro de 2023

4. Escolas conveniadas

Início em 31 de janeiro de 2023

COMO FAZER:

pelo site prematricula.belem.pa.gov.br ou presencial na escola que a família desejar. É preciso seguir as datas do cronograma.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- histórico escolar

- certidão de nascimento

- carteira de Identidade

- comprovante de residência

- foto 3x4

- Número de Inscrição Social (NIS)

- carteira de vacinação das crianças

- cartão do SUS

- documento de comprovação de deficiência (se for caso)

VAGAS EM BELÉM: 68 mil (com base no levantamento de 2022)

ESCOLAS: 203

