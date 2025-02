Pré-carnaval em Belém: Guarda Municipal reforça segurança com 27 agentes e ronda durante os festejos

Para garantir a segurança dos brincantes em meio às festas de pré-carnaval em Belém, a Guarda Municipal de Belém (GMB) empregou um efetivo de 27 agentes guardas municipais dos grupamentos Táticos e Operacional, além de viaturas - cinco carros e dez motocicletas. A festa deve seguir até o dia 23 de fevereiro na capital. E, ainda, a fiscalização conta com monitoramento em tempo real pelas câmeras do Sistema Integrado de Videomonitoramento, para patrulhamento e resposta rápida a ocorrências.

De acordo com a GMB, o balanço das ações de segurança durante os eventos tem sido bastante positivo, segundo dados levantados pela Divisão de Operações da Guarda Municipal de Belém. Integrada com outras forças de segurança, a GMB tem trabalhado para garantir a tranquilidade dos foliões, e os resultados são animadores, principalmente por não terem sido registrados incidentes significativos durante a programação.

Ordem e segurança

Com o grande número de pessoas nas ruas, a presença das forças de segurança tem sido intensificada com patrulhamentos a pé e motorizados em áreas estratégicas, além do acompanhamento dos blocos durante o deslocamento. A interação com os organizadores dos blocos e a orientação aos foliões têm sido fundamentais para manter a ordem e a segurança, permitindo que todos aproveitem a festa de forma responsável.

Após três finais de semana de folia, os dados apresentados pela Guarda Municipal mostram que os índices de ocorrências são considerados baixos, tanto no circuito Porto Folia, no Ver-o-Rio, quanto no Circuito Mangueirão. A atuação preventiva e o apoio dos organizadores dos blocos estão sendo fundamentais para manter a ordem e a segurança, segundo o inspetor Laudevaldo Nascimento, coordenador de planejamento da Guarda.

Além disso, ele enfatiza que a colaboração dos brincantes também foi destacada, pois, em sua maioria, eles respeitaram as orientações e normas estabelecidas. "Essa colaboração está ajudando a criar um clima de harmonia e respeito durante as festividades, o que é essencial para que todos possam aproveitar o pré-carnaval de forma alegre e responsável", reforça o inspetor.