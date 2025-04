Praça Santuário é reaberta ao público após manutenção de fios elétricos furtados em Belém

Após a manutenção dos fios elétricos dos postes de iluminação, a Praça Santuário, em Belém, foi reaberta ao público na noite desta quinta-feira (24). Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, o local está completamente iluminado para que os visitantes, famílias e devotos possam retornar com os passeios e momentos de lazer.

Muitas pessoas estiveram na praça após a reabertura. O local é procurado pelos devotos que frequentam a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e também por turistas e moradores que escolhem o local para se reunir com amigos.

A Praça Santuário havia sido fechada para a manutenção no dia 11 de abril, após ter a fiação elétrica furtada. Segundo a DFN, somente em 2025 já foram registrados quatro furtos no logradouro. A Diretoria de Ferros e Novas Obras (DFN) foi a responsável pela reposição dos materiais danificados, em conjunto com a concessionária de energia.

Praça Santuário é reaberta ao público. (Foto: Thiago Almeida - Apoio ASCOM GNSN)

Renda

Muitos ambulantes que trabalham na praça para tirar o sustento da família afirmam que o fechamento do local impacta negativamente nas vendas. Um dia após o furto, a equipe de O Liberal esteve na Praça Santuário. Na ocasião, Nazaré Andréa, 49 anos, que vende pipoca em frente à praça, contou que encontrou o local fechado ao chegar para trabalhar.

“É uma situação complicada, pois é uma prática que vem acontecendo com frequência. A gente que trabalha aqui fica prejudicado com a falta de movimento, que afeta também os moradores e turistas, já que eles ficam impossibilitados de passear pela praça”, disse a ambulante. Nazaré diz que é necessário reforçar a segurança na área, já que os vândalos sempre voltam.