VÍDEO: Poste pega fogo no Marco e assusta moradores

Um poste teve um curto-circuito e fogo na esquina da avenida Visconde de Inhaúma com a travessa Curuzu, no bairro do Marco, em Belém, na noite deste sábado (15/03). A situação ocorreu por volta das 17h30 e assustou os moradores da área.

[Twitter=1901035955999428740]

Segundo os moradores, o poste já vinha apresentando problemas desde a última quinta-feira (12/03). Neste sábado, ele voltou a dar problemas e ocorreu a queda de energia. Uma equipe da Equatorial esteve no local por volta das 19h. A energia já foi restabelecida.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a Equatorial e aguarda mais informações sobre o caso. O espaço segue aberto.