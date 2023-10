Poste de iluminação é atingido por dois veículos em menos de 24 horas

Os moradores do Conjunto Tapajós, no bairro Parque Verde, em Belém, presenciaram uma situação surpreendente neste fim de semana: um poste de iluminação foi atingido por dois veículos em menos de 24 horas, o que provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica naquela área da cidade.

Por volta das 12h, moradores do conjunto residencial denunciaram que um caminhão havia atingido um poste de iluminação naquela via. Foram divulgadas imagens do poste inclinado na via pública. Com isso, o fornecimento de energia elétrica foi suspenso para a área. Ele começou a retornar por volta das 14h.

Ocorre que um outro veículo já havia atingido o mesmo poste anteriormente, como informou a concessionária de energia elétrica Equatorial Pará. Como informou a empresa: "O poste no conjunto Tapajós, em Belém, durante a noite sofreu um primeiro abalroamento provocado por um veículo de passeio. Uma equipe logo foi enviada ao local para fazer os serviços necessários, porém, um segundo abalroamento ocorreu, provocado por um caminhão, enquanto os técnicos ainda estavam no local".

"Portanto, sendo necessária a troca do poste, nossas equipes trabalharam incansavelmente até realizar a substituição da estrutura avariada e normalizar o fornecimento de energia. O serviço foi finalizado às 17h11 da tarde de sábado, 28", repassou a Equatorial.

A distribuidora lamentou o ocorrido e reforça aos clientes que sempre procurem os canais oficiais da empresa para registrar ocorrências. Os canais são: agências ou postos credenciados; WhastApp com a atendente virtual Clara no número (91) 3217-8200 e pelo site www.equatorialenergia.com.br", repassou a Equatorial.