Porte Engenharia doa prédio para funcionamento de escola de educação infantil, em Belém

Foi entregue na manhã desta segunda-feira (21) o prédio doado pela empresa Porte Engenharia para abrigar a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) João Paulo II, localizada no bairro da Pratinha. O novo prédio escolar irá receber as crianças da UEI São José, que estava funcionando em um, imóvel alugado. Com a nova unidade de ensino municipal, o número de vagas para a Educação Infantil passa de 60 para 116 vagas.

A escola ampliou uma turma de Berçário II, com atendimento a 16 bebês; uma turma de maternal I, com 25 crianças; e nas turmas já existentes - Maternal II, Jardim I e II - também foram geradas novas vagas - ou seja, benefícios aos estudantes, graças ao espaço seguro e adequado. A Escola João Paulo II é dotada de cinco salas amplas, refeitório, salas da direção e secretaria, espaço para leitura e jardim interno.

A EMEI João Paulo II é a 27ª unidade educativa, incluindo o Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie) Gabriel Mendes, de um conjunto de 83 escolas municipais, que passam por reforma, revitalização e, muitas, por reconstrução. As unidades escolares receberam ambientes mais seguros e confortáveis, áreas de lazer, bibliotecas e a energia fotovoltaica, fonte de energia limpa e renovável, importante para a preservação ambiental.

"A felicidade está em doar e não em receber”, diz diretor da Porte Engenharia

Diretor da Porte Engenharia, Ernani Guilhon falou sobre a doação do prédio, localizado na avenida Arthur Bernardes, ao sistema de ensino municipal de Belém. “Há muitos anos, a Porte se dedicava a alguns projetos sociais. Mas nós chegamos à conclusão de que o alcance é muito pequeno para o que a gente queria. Então, nasceu, no seio da nossa família, a construção de uma escola. Minha esposa (Giselle, que foi homenageada durante a programação e recebeu uma placa) é professora e a ideia foi crescendo e se tornando realidade”, contou.

Ernani Guilhon: “ A felicidade está em doar e não em receber" (Carmem Helena/O Liberal)

A escola João Paulo II é a segunda que a empresa doa ao município. “Nós estamos doando à prefeitura porque, com o Estado presente, depois da doação, o alcance é muito grande e imediato. Então os nossos objetivos estão sendo alcançados, porque aumentou consideravelmente o universo de pessoas que vão ser atendidas com nossos projetos sociais”, explicou. O primeiro prédio doado ao poder municipal, há três anos, é o que abriga hoje a Unidade de Educação de Educação Infantil São Francisco de Assis, no bairro da Cremação.

Ernani Guilhon disse que a ideia é continuar doando prédio para funcionar como escola. “A felicidade está em doar e não em receber. Estamos felizes com essa entrega. A escola já está funcionando e as crianças estão recebendo aulas”, explicou. O poder municipal também assinou um termo de uso com a Arquidiocese de Belém, para que, nas horas vagas, aos sábados e domingos, a igreja católica faça a catequização das crianças. E já tem duas turmas, com 30 crianças, para serem catequizadas.

Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém destaca “consciência de responsabilidade social” da empresa

O O Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, participou da solenidade e, na capela do prédio, abençoou a escola. Ele classificou como “rede do bem” a parceria entre a Porte Engenharia e a Prefeitura de Belém. “Somente em rede podemos transformar a sociedade”, afirmou. Ele também destacou a empresa pela sua “consciência de responsabilidade social”. E a parabenizou pelo transbordamento de responsabilidade social. Não basta o cumprimento do dever. É necessária a consciência de co-responsabilidade, de parceria. Isso aqui é o transbordamento da consciência de cidadania”. Também falou que é algo extraordinário a escola ter uma capela. “Está dizendo que a educação não pode prescindir da espiritualidade”, afirmou.

“A família Guilhon presenteou as crianças da Pratinha e a educação de Belém e não fez nenhuma exigência, a não ser sugerir que o nome fosse uma homenagem ao nosso querido Papa, hoje santo, João Paulo II”, afirmou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, cintando o momento de grande alegria da inauguração de uma unidade de educação infantil que presta homenagem ao ex-Papa João Paulo II - que a Igreja Católica reconheceu como santo.