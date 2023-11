PF investiga no Pará as circunstâncias da morte do líder indígena Tymbektodem Arara

A Polícia Federal no Pará investiga as circunstâncias da morte do líder indígena Tymbektodem Arara, na Terra Indígena Cachoeira Seca. A TI fica localizada nos municípios de Altamira, Placas e Uruará, entre o rio Xingu e o rio Iriri.

Tymbektodem Arara foi encontrado em um rio em 14 de outubro, cerca de duas semanas depois de ter denunciado à Organização das Nações Unidas (ONU) a invasão da Terra Indígena Cachoeira Seca, onde vive a etnia Arara.

As informações apontam que após desembarcar no Pará, Tymbek foi escoltado pela Força Nacional até chegar a TI Cachoeira Seca.

Investigação da PF e versões da morte

A Polícia Federal informou que não comenta investigações em andamento. "A causa da morte é apurada em investigação aberta pela Polícia Federal, na delegacia de Altamira, cidade do Estado do Pará. A Polícia Federal não comenta investigações em andamento”, diz a nota da PF.

No dia do afogamento, Tymbek estava acompanhado de dois ribeirinhos locais em um barco no Rio Iriri. Eles teriam bebido cachaça e estavam a caminho da TI Cachoeira Seca.

De início, a primeira versão sabida sobre a morte do indígena é de que ele teria pulado do barco onde estava para nadar no rio, mas não conseguiu voltar. Os ribeirinhos teriam tentado salvá-lo. Em outra versão, os ribeirinhos teriam jogado ele do barco e, por estar embriagado, Tymbek não conseguiu nadar e se afogou.

De acordo com relato do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), ligado ao Ministério da Saúde, as buscas por Tymbektodem Arara começaram ainda na noite de 14 de outubro, mas o corpo só foi localizado na manhã seguinte.

O Distrito Sanitário Especial Indígena e o Ministério da Saúde se manifestaram sobre a morte de Tymbektodem Arara. Eles lamentaram o falecimento do líder indígena e se solidarizaram com familiares e com a comunidade.

O corpo de Tymbek foi levado à Comunidade Maribel, dos não-indígenas, para a chegada do Instituto Médico Legal (IML). Ele foi transportado do local até a cidade de Altamira.