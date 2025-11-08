PF escolta presidente do Conselho Europeu em visita à Ilha do Combu

Equipes da Polícia Federal, por meio das unidades de Polícia Marítima e do Grupo de Segurança de Dignitários (GSD), realizaram na sexta-feira (7) a escolta de António Costa, Presidente do Conselho Europeu, durante visita oficial à Ilha do Combu, em Belém.

A iniciativa da delegação europeia buscou conhecer propostas voltadas à bioeconomia e experienciar as particularidades da região amazônica.

A atuação da Polícia Federal foi decisiva para garantir a segurança das autoridades durante todo o trajeto, permitindo que a agenda transcorresse de forma tranquila e organizada.

A visita do Conselho Europeu reforça os laços de cooperação internacional entre o Brasil e a União Europeia em temas como educação ambiental, sustentabilidade e conservação dos ecossistemas da Amazônia.