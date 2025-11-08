Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

PF escolta presidente do Conselho Europeu em visita à Ilha do Combu

A atuação da Polícia Federal garantiu a segurança da autoridade durante todo o trajeto fluvial

O Liberal
fonte

A visita do Conselho Europeu reforça os laços de cooperação internacional entre o Brasil e a União Europeia (Polícia Federal)

Equipes da Polícia Federal, por meio das unidades de Polícia Marítima e do Grupo de Segurança de Dignitários (GSD), realizaram na sexta-feira (7) a escolta de António Costa, Presidente do Conselho Europeu, durante visita oficial à Ilha do Combu, em Belém.

A iniciativa da delegação europeia buscou conhecer propostas voltadas à bioeconomia e experienciar as particularidades da região amazônica.

A atuação da Polícia Federal foi decisiva para garantir a segurança das autoridades durante todo o trajeto, permitindo que a agenda transcorresse de forma tranquila e organizada.

A visita do Conselho Europeu reforça os laços de cooperação internacional entre o Brasil e a União Europeia em temas como educação ambiental, sustentabilidade e conservação dos ecossistemas da Amazônia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

PEGOU MAL

Agente de cruzeiro da COP reclama de preços de Belém e chama a cidade de 'fim do mundo'

A fala viralizou de forma negativa e gerou reação entre internautas paraenses, que defenderam a cidade e ironizaram a situação

06.11.25 8h59

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

03.11.25 12h36

ENEM

O peso da espera: estudantes e escolas buscam equilíbrio emocional antes do Enem

Para a psicóloga e pedagoga Elayne Oliveira, a ansiedade é uma reação natural diante de momentos decisivos como o Enem, e pode se manifestar tanto no corpo quanto na mente

31.10.25 8h00

mobilidade

Governo do Pará envia alertas de trânsito via WhatsApp durante a COP30; veja como será

Ação do Detran alcança mais de 420 mil contatos na Grande Belém com orientações sobre interdições e rotas alternativas durante o evento.

30.10.25 19h13

MAIS LIDAS EM BELÉM

regularização

Calçadão do Ver-o-Peso é liberado após operação de ordenamento; veja como ficou

Liberação foi concluída no sábado (1º) e faz parte de uma ação integrada de secretarias municipais

02.11.25 15h31

BELÉM

Ruas de Belém são utilizadas para treinamento de segurança por conta da COP-30

Apesar de o evento começar apenas no dia 10 deste mês, Forças Armadas já organizam ações para escolta de líderes mundiais.

02.11.25 12h34

EITA

Carrinho de tacacá é alvo de denúncias de funcionamento irregular em frente ao Mercado de São Brás

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que mantém a fiscalização e que o comerciante já foi retirado do local

03.11.25 21h26

MOBILIDADE

Cúpula dos Líderes: Belém terá transporte público gratuito durante o feriado de 6 e 7 de novembro

A medida, adotada durante os dias de maior movimentação do evento, visa facilitar o deslocamento de moradores e visitantes da cidade

05.11.25 13h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda