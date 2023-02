Pelo segundo dia consecutivo, chuva rápida causa transtornos em Belém na tarde desta quinta-feira

A forte chuva que começou por volta das 12h45, em Belém, deixou trechos de bairros alagados em diversos bairros na tarde desta quinta-feira (16). Foi o segundo dia consecutivo de chuvas rápidas, mas que causaram transtornos no deslocamento de pedestres e condutores. Motociclistas sofreram ao trafegarem pela passagem Gaspar Dutra, perto da avenida João Paulo II, no bairro Curió-Utinga. O nível da água na via estava alto e prejudicou os amantes das duas rodas que se locomoviam pelo local. Um deles foi flagrado levantando as duas pernas para que os membros não fossem cobertos pela água.

Outro ponto de alagamento registrado foi na travessa Lomas Valentina com a avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco. Apesar de durar apenas alguns minutos, a água se acumulou rapidamente na pista. Embora o fluxo de veículos não estivesse intenso no momento da chuva, os condutores das motocicletas e carros que passavam ao lado do Bosque Rodrigues Alves precisavam reduzir a velocidade para evitar molhar quem estava nas proximidades. Boa parte da calçada do Bosque ficou inundada pela água da chuva.

Chuva rápida causou transtorno na travessa Lomas Valentina (Igor Mota / O Liberal)

Em imagens registradas pela reportagem, um garoto precisou escalar a frente de uma casa para evitar se molhar no aguaceiro que se formou na calçada ao lado da via. Já outro pedestre ficou sem alternativa e precisou encarar o alagamento para seguir viagem. Apesar da chuva que ainda caia, um ciclista teve de transitar pela calçada bastante alagada.

(Com a colaboração de Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)