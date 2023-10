PC realiza emissão de documentos de identidade para estudantes inscritos no Enem 2023 no Pará

A Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) promoverá uma ação especial para emissão de documentos de identidade exclusivamente aos estudantes inscritos no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) 2023, a partir do próximo sábado (14), em Belém, Marabá, Santarém, Abaetetuba, Capanema e Altamira.

Os candidatos ao Exame que não possuem o documento ou que precisam atualizá-lo podem procurar os Postos de Identificação da PC nos dias 14, 21 e 28 de outubro, em Belém, e nas cidades de Marabá, Santarém, Abaetetuba, Capanema e Altamira em período diferenciado. O atendimento será realizado sempre de 8h às 14h.

Para obter o RG, é necessário apresentar os seguintes documentos: Comprovante de inscrição no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM 2023); Certidão de nascimento ou de casamento (cópia e original); 2 fotos 3x4 recentes e iguais; Comprovante de residência; CPF.

Confira os locais

- Em Belém, procurar o Posto Central de São Brás nos dias 14, 21 e 28 de outubro;

- Nas cidades de Santarém e Marabá, a ação será ofertada nos Postos de Identificação nos dias 14, 21 e 28 de outubro;

- Em Altamira, Abaetetuba e Capanema, os atendimentos serão feitos nos respectivos Postos de Identificação dos municípios nos dias 21 e 28 de outubro.