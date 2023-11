Passeio ciclístico celebra 30 anos do Sest Senat, em Belém

O Sest Senat comemora 30 anos de existência no ano de 2023 e para celebrar esse momento a unidade Belém preparou uma programação especial com a realização do primeiro passeio ciclístico no dia 12 de novembro. O ponto de encontro será no Sest Senat localizado na avenida Augusto Montenegro.

O trajeto será na famosa Vila Sorriso de Icoaraci, nas principais avenidas e orla. Os ciclistas que realizaram as inscrições via link vão receber vários brindes do órgão. Na retirada, o ciclista inscrito no evento deve fazer a doação de 2kg de alimentos (1kg de feijão e 1kg de arroz), que serão doados para as comunidades. As inscrições já estão encerradas.

O evento contará com o apoio dos órgãos de segurança viária e pública, com apoio do CIEPAS/PM e a viatura da Patrulha Maria da Penha.

Legenda (Foto: Ascom Sest Senat)

Serviço:

7h - concentração com ginástica laboral

8h - saída para a orla de Icoaraci, com pausa para todos e depois retorno para a Unidade Belém.

Após o passeio será realizado sorteio de brindes e os participantes poderão ter livre acesso ao clube, piscina e campo de futebol do Sest Senat