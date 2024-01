Parque Estadual do Utinga se destaca como um espaço versátil para eventos

Criada em 1993, com mais de 1,3 mil hectares, a Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral abriga uma rica diversidade de fauna e flora, além de contar com trilhas, lagos e espaços dedicados à prática de atividades físicas e o lazer. Essas características tornam o espaço ideal para a realização de eventos que promovem a saúde, o esporte e a promoção social.



Na área da saúde, o local tem sido palco de diversas ações e campanhas de conscientização. Através de parcerias com órgãos do Estado e da iniciativa privada, são promovidos mutirões de saúde, campanhas de vacinação e palestras educativas. Além disso, o Parque oferece uma estrutura adequada pa​ra a realização de caminhadas, corridas e yoga, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos frequentadores.



No que diz respeito ao esporte, o Utinga oferece uma variedade de opções para a prática de atividades físicas. Com trilhas ecológicas, o parque se torna um verdadeiro centro esportivo ao ar livre. Além disso, periodicamente são realizados eventos esportivos, como corridas de rua e competições de modalidades diversas, que atraem atletas e amantes do esporte de toda a região.



A promoção social também está presente no Parque Estadual do Utinga. O espaço recebe todos os fins de semana a ‘Feira da Biodiversidade’, quando ocorre a venda de frutas, legumes e verduras, artigos de decoração, plantas medicinais, biojóias, entre outros. Eventos culturais, exposições e atividades voltadas à inclusão social e o estímulo ao empreendedorismo local também são constantes. Essas ações têm como objetivo valorizar a cultura paraense, oferecer oportunidades de negócios e promover a interação entre os visitantes e a comunidade.

Cooperação

A gestão compartilhada entre o Ideflor-Bio e a OS Pará 2000 tem sido essencial para o sucesso da UC como um espaço versátil para a realização de eventos. A parceria público-privada permite uma gestão eficiente, garantindo a preservação do meio ambiente e ao mesmo tempo oferecendo infraestrutura adequada para a realização de atividades que beneficiam a população.



O gerente da Região Administrativa de Belém, Ellivelton Carvalho, enfatiza que cada vez mais o Parque Estadual do Utinga se consolida como um local de referência para a promoção da saúde, do esporte e da promoção social na região. “Através de ações contínuas e uma gestão comprometida, o Parque mais amado da cidade se mantém como um espaço de convivência harmoniosa entre a natureza e a sociedade, contribuindo para o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade local”, enfatizou.



Serviço:



O Parque Estadual do Utinga “Camilo Vianna” está localizado na Avenida João Paulo II, s/n, bairro do Curió-Utinga. A UC funciona de quarta a segunda-feira, das 06 às 17h. Nas terças-feiras o espaço é fechado para manutenção. O agendamento para escolas e universidades pode ser feito pelo e-mail grb.dgmuc@gmail.com.