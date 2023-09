Parceria entre a Força Aérea Brasileira e o IETAAM busca capacitar jovens na carreira militar

Na última quarta-feira (06), O Instituto de Educação Tecnológica Avançada da Amazônia (IETAAM) e a Força Aérea Brasileira (FAB) firmaram parceria que busca a qualificação profissional de jovens soldados e praças que desejam aperfeiçoar técnicas da carreira militar.

Segundo as instituições, a iniciativa tem como foco uma formação adequada dos colaboradores que não possuem uma base sólida de conhecimento da área, estimando maiores oportunidades de emprego após o serviço militar.

VEJA MAIS

O encontro ocorreu na Base Aérea de Belém com a presença do Coronel Aviador Rodrigo Piedade, do comando regional e da presidência do IETAAM, Valdo Oliveira. "O objetivo é agregar valor à formação dos jovens militares enquanto servem à sociedade, mudando a realidade vivencial de suas famílias", afirmou o comunicado do encontro.

A formação será feita durante a prestação de serviços militares dos soldados, que sairão do programa qualificados para o mercado de trabalho e com uma maior "consciência social".

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com