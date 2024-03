Paralisia facial: saiba como identificar sintomas e o que fazer

Se uma pessoa apresenta dor de cabeça, a síndrome do olho seco (anomalia na produção ou na qualidade das lágrimas), dor atrás do olho, sensibilidade aos sons altos, zumbido e dor no ouvido, problemas de dicção, sensação de que a face está torcida em direção a um dos lados e fraqueza nos músculos de um dos lados da face, ela pode, então, estar apresentando um dos sintomas da paralisia facial. Daí, é imprescindível que essa pessoa providencie um tratamento específico o quanto antes. Essa e outras orientações estão sendo repassadas, nesta quinta-feira (7), sexta-feira (8), sábado (9), das 10h às 22h, e no domingo (10), das 12h às 22h, por profissionais da Clínica Grunvald no evento "Mulheres" do Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém, como parte da Semana de Conscientização da Paralisia Facial.

A paralisia facial, como explica a fisioterapeuta Erika Grunvald, é uma inflamação do nervo facial (localizado na saída do ouvido). E quando ocorre a inflamação dese nervo, acontece a diminuição na condução nervosa e aí se tem a fraqueza dos músculos de um lado da face e uma assimetria de movimento dessa região do corpo humano.

O diagnóstico é clínico. Quando se começa a perceber alguma assimetria da face, o ideal é procurar por serviço de emergência, para se descartar algo mais sério, como um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou um tumor. Descartado isso, na própria emergência, é possível fazer o diagnóstico clínico de paralisia facial.

Erika Grunvald: atenção para os sintomas e buscar tratamento (Foto: Igor Mota / O Liberal)

A paralisia facial pode ocorrer a partir de diversas causas. Mas, a mais comum, como destaca Erika Grunvald, a Paralisia de Bell, "acontece por um vírus, que pode ser um vírus simples da gripe ou um vírus da herpes simples, um vírus da herpes zoster; pode acontecer por trauma, uma lesão traumática nesse nervo, e pode acontecer também por outras causas, tumorais, por exemplo, alguns tumores que ficam bem pertinho do nervo facial, ou um AVC".

Tratamento

O tratamento da paralisia facial ocorre tanto por via medicamentosa, após a ida à emergência, ou seja, o médico prescrever a medicação correta, e com fisioterapia especializada. "O tratamento precisa ser feito em conjunto, porque apesar de ser algo que a gente tem uma recuperação muito boa, é preciso ter as recomendações corretas o quanto antes", ressalta Erika Grunvald. A paralisia facial tem sido cada vez mais frequente em pessoas jovens.

Quando a paralisia facial ocorre em virtude do vírus da gripe ou da herpes, normalmente se verifica uma baixa súbita de imunidade para esse vírus que estava inativo ali na região da orelha ser ativado e atinge o nervo facial. "Então, se a pessoa tem hábitos de vida saudável, uma imunidade boa, alimentação boa, sono bom, a tendência é deixar a paralisia facial longe da gente", arremata Erika Grunvald.

Confira ações que a pessoa deve fazer com relação à paralisia facial:

- Paralisia tem tratamento. Por isso, é bom ter cuidado com a ansiedade e estresse na recuperação, que podem atrapalhar o processo. O foco deve ser na melhora.

- Proteção ocular. Pacientes apresentam dificuldade de fechar os olhos e piscar, e, por essa razão, têm ressecamento excessivo.

- Importante buscar por um tratamento fisioterapêutico especializado para obter bom resultado.