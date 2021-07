Paraense é encontrada 'morando' em aeroporto do Rio de Janeiro há um mês

Uma mulher, de 53 anos, natural de Belém do Pará, foi encontrada vagando em um aeroporto do Rio de Janeiro. Segundo a Guarda Municipal da cidade, a mulher já estava há quase um mês andando pelo interior do Aeroporto Internacional do Tom Jobim, o Galeão, e até dormia por lá mesmo. As informações são do Diário do Rio.

Na abordagem, ela demonstrou sinais de esquecimento, mas, em um dos momentos, acabou lembrando do nome de amigos e da igreja que faz parte. A partir dessas informações, as equipes da prefeitura fizeram buscas na Internet e, por meio de uma rede social, conseguiram encontrar a igreja para contatar a família, que estava procurando por ela.

Guardas municipais ajudaram a mulher a retornar para sua residência em Belém, em contato com a sua família, que providenciou a viagem. Ela chegou ao seu destino na última quarta-feira (30).