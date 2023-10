‘Pará Assombrado’: evento reúne contação de histórias sobrenaturais nesta quinta-feira, em Belém

Belém recebe, nesta quinta-feira (12), mais uma edição do encontro “Pará Assombrado”. Na quinta edição do projeto, a programação contará com contação de histórias assustadoras, além de palestras com temáticas voltadas ao sobrenatural. O evento será das 10h às 19h, no auditório Ismael Nery, localizado no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur). Organizado pela página “Belém de Arrepiar”, a expectativa é reunir cerca de 400 pessoas. As inscrições podem ser feitas por meio do telefone (91) 99263-3203.

Durante a programação, também haverá música, bate-papo com escritores, peça teatral, feira de livros e venda de produtos temáticos. Além disso, relatos de lendas regionais como Curupira, Matinta Perera e Iara também serão exploradas durante o evento. O evento ainda abrirá espaço para relatos da plateia, que, no final, terá também a oportunidade de interagir com os escritores e os artistas na feira temática. Neste ano, o homenageado desta edição será o escritor e poeta Antônio Juraci Siqueira, que falará sobre o boto encantado.

Tradição

Com o objetivo de resgatar e preservar a antiga tradição de contar histórias do sobrenatural e do imaginário paraense, o “Pará Assombrado” foi criado pelo pesquisador, escritor e influencer José Maria Brito de Moura, conhecido nas redes sociais como “Nathan de Moura”. “Meus seguidores ficavam pedindo que eu fizesse um encontro entre eles. Eu tinha vontade de realizar um evento cultural com temática sobrenatural. A gente acaba trabalhando a preservação e o resgate de uma cultura que é antiga: as histórias de nossas lendas e fantasmas que até hoje são contadas de boca a ouvido em alguns interiores “, diz.

“Este ano, pela primeira vez, inserimos música no evento, que vai ser apresentada pela banda ‘Moara Y Abá’. Eles vão abrir o evento com a música ‘Matinta Perera’. E, por incrível que pareça, só agora, na quinta edição, que eu vou fazer uma apresentação. Isso porque nas quatro edições anteriores o tempo era menor e eu cedia meu espaço para os convidados. Mas, como este ano o evento será realizado em dois horários, o tempo está maior e aí eu vou fazer minha palestra ‘O lobisomem está a solta em Belém’, onde eu trarei histórias e pessoas que afirmam terem topado de frente com a fera”, adianta Nathan.

Serviço

Pará Assombrado

Data: 12/10 (quinta-feira)

Horário: das 10h às 19h

Local: auditório Ismael Nery, no Centur, localizado na avenida entil Bitencourt, 650

