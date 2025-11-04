Palacete Pinho será transformado em hub de inovação e sustentabilidade em Belém; entenda

Um dos marcos mais emblemáticos da arquitetura do ciclo da borracha, o Palacete Pinho, construído em 1897 para ser a residência do comendador Antônio José de Pinho, se prepara para um novo capítulo de sua história. Tombado como patrimônio histórico e localizado no coração da Cidade Velha, o edifício vai se transformar em um centro de inovação e desenvolvimento sustentável, unindo passado e futuro da Amazônia.

A iniciativa é fruto de uma parceria público-privada entre a Prefeitura de Belém e o Grupo Siciliano, empresa brasileira com mais de 30 anos de atuação no setor da construção civil e referência nacional em soluções sustentáveis. Caberá ao grupo a revitalização e preservação do Palacete, mantendo sua arquitetura original e adaptando o espaço para receber projetos voltados à descarbonização, indústria criativa e economia verde.

O lançamento oficial do Hub Palacete Pinho será realizado no próximo sábado (8), das 16h às 19h, em evento restrito a convidados. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), o espaço abrirá suas portas ao público, entre 9 e 25 deste mês, com uma programação gratuita que inclui oficinas, debates e atividades sobre sustentabilidade e inovação.

Segundo os idealizadores, o hub será um ambiente colaborativo que reunirá startups, universidades, empresas e organizações comprometidas com práticas sustentáveis. A estrutura vai sediar capacitações, workshops, exposições e eventos de fomento a negócios verdes, fortalecendo o ecossistema de inovação na região amazônica e aproximando a sociedade de iniciativas de baixo impacto ambiental.

O Grupo Siciliano afirma que o projeto reflete seu propósito de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do Norte do Brasil, gerando emprego, renda e prosperidade.

Mais do que uma requalificação urbana, o projeto representa uma aliança estratégica entre o poder público e a iniciativa privada para ampliar oportunidades em setores que unem preservação ambiental, inovação e responsabilidade social. O Hub Palacete Pinho nasce como um legado permanente da COP30 e um novo marco da transformação regenerativa de Belém, reafirmando o papel da cidade como referência em sustentabilidade e desenvolvimento na Amazônia.