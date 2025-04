Paixão de Cristo dos Capuchinhos conecta fé e meio ambiente no Guamá

A tradicional encenação da Paixão de Cristo dos Capuchinhos foi realizada na manhã desta Sexta-feira Santa (18), levando dezenas de fiéis às ruas do bairro do Guamá, em Belém. A programação começou às 7h, com a Via-Sacra saindo da Comunidade Nossa Senhora das Graças e São José, na passagem Francisco Lobato, seguindo em direção à Igreja Matriz dos Capuchinhos.

Com o tema “Ame a Mãe Natureza como a ti mesmo”, o espetáculo deste ano propõe um olhar ecológico sobre a narrativa da Paixão de Cristo, conectando espiritualidade, justiça social e consciência ambiental. A Via-Sacra transforma as ruas do bairro em cenário de oração e reflexão, reunindo moradores, devotos e visitantes em um profundo momento de espiritualidade popular.

A programação segue ao longo do dia, com o ponto alto previsto para as 19h, na quadra paroquial da Igreja dos Capuchinhos, onde será apresentada a encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. O espetáculo é realizado pelo Grupo de Teatro Renascer, que completa 21 anos de atuação ininterrupta.

Neste ano, pela primeira vez, o evento conta com ingresso solidário no valor de R$ 15 mais 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados à Casa do Pão, projeto social que oferece refeições a idosos em situação de vulnerabilidade.

Voluntários

Mais de 70 atores voluntários estão envolvidos na montagem, além de dezenas de colaboradores nas áreas de produção, figurino, iluminação, sonoplastia e cenografia. O grupo conta com apoio da comunidade local para viabilizar a realização do espetáculo, promovendo ações como rifas e vendas de lanches ao longo do ano.

A Paixão dos Capuchinhos é considerada uma das manifestações mais emblemáticas do teatro religioso popular de Belém e se consolida como um espaço de formação espiritual, cultural e social.

Relatos de quem participa da programação

“São 21 anos de dedicação e muita fé. Esse espetáculo é nosso ponto de reflexão, mostra o quão doloroso foi todo o processo que nosso senhor precisou passar. Não poderíamos deixar esse momento tão importante em branco, foi assim que surgiu a ideia de montar a peça, caminhar junto ao povo e trazer a forma de Jesus pelas ruas de Belém”, disse a diretora artística da encenação, Suelen Miguele.

"Esse momento é crucial, e o calvário do nosso senhor, o momento de mais dor, estar aqui significa que nunca o abandonamos e não faremos. Mais tarde, ainda teremos parte da programação e nesse domingo, temos o grande retorno de Jesus, o momento da sua ressurreição, da sua vida, da nossa existência", comentou Frei Luís Rota, da Paróquia São Francisco de Assis - Capuchinhos.

“Vim agradecer neste momento tão delicado, tão cheio de fé, cheio de tanto amor, por tudo o que Ele fez por nós. Inocente, sem pecado, esteve aqui para nos salvar. E o que nós estamos fazendo por Ele? Isso não é nada. Isso é um pouquinho do que nós podemos dar para Ele em agradecimento pelo nosso dom da vida, pela nossa família, por tudo. Só temos que dizer ‘Gratidão, Jesus, por Tu teres vindo ao nosso encontro e nos salvar do pecado”, disse Gueorgete Albuquerque, 70 anos, que acompanha a procissão há 20 anos.