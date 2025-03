Padre Cláudio reflete sobre a Transfiguração de Jesus e sua mensagem para os cristãos

Na reflexão sobre o Evangelho de Lucas (capítulo 9, versículos 28b-36), o padre Cláudio Pighin, celebrante das missas dominicais no Grupo Liberal, destacou o significado da Transfiguração de Jesus e suas implicações para a fé cristã. Segundo ele, esse episódio bíblico confirma a divindade de Cristo e serve como um encorajamento para os discípulos a segui-lo, mesmo diante das dificuldades.

Esse momento da Transfiguração do Novo Testamento Jesus se transforma e se torna radiante no alto de uma montanha: "A narração da Transfiguração é a confirmação de que Jesus é verdadeiramente Deus. É um encorajamento aos discípulos a segui-lo. É a não se deixar desanimar perante as dificuldades do discipulado", afirma.

Padre Cláudio ressaltou que o anúncio do Reino de Deus, como pregado por Jesus, não foi aceito pelas autoridades judaicas da época. "Por isso, Lucas nos descreve a conscientização de Jesus em enfrentar a cruz. Ele não desiste dela, porque é aí que se revela o verdadeiro Messias, o servo sofredor", pondera.

Diante desse cenário desafiador, Jesus se retira para a montanha a fim de orar. "E assim, nos mostra que, na oração, se revigora para ser fiel na sua missão", observou o padre. Ele destacou que, no momento em que Jesus inicia sua oração no alto do monte, ocorre a transfiguração: "Seu rosto muda de aspecto e as vestes se transformam e se tornam resplandecentes".

A presença dos discípulos nesse episódio é fundamental. "Os discípulos presentes, vendo isso, acreditaram nesse Messias glorioso, como eles imaginaram. Porém, com o fim da Transfiguração, revela-se que essa glória passa pela cruz", observa o padre, enfatizando que essa revelação foi difícil de aceitar.

Ele alertou para a tentação de se acreditar em um Deus diferente de Jesus, que não passa pela cruz. "O triunfo e a gloriosidade do nosso Deus passa pela cruz para alcançar a ressurreição", explica.

Padre Cláudio também fez uma relação entre a dificuldade dos discípulos em compreender essa realidade e a mentalidade moderna, que valoriza o sucesso acima de tudo. "Talvez porque temos uma educação desde criança, na qual o que vale ou prevalece na vida é aquele que sempre vence ou se torna melhor que os outros", reflete.

Fortalecimento da fé

A Transfiguração, segundo ele, é uma etapa de fortalecimento na fé em Jesus. "Confiar cegamente naquilo que para nós parece uma derrota, no entanto, para Deus é o contrário", diz. Na sequência do relato bíblico, Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, representando a lei e os profetas do Antigo Testamento. "Isto ocorre para confirmar que Jesus é o verdadeiro Messias glorioso, prometido pela lei e os profetas, esperado pelo povo", enfatiza.

Ele também comentou a reação dos discípulos, em especial de Pedro, que, ainda confuso, não compreendia totalmente o que acontecia. Em seguida, uma nuvem desce do céu, simbolizando a presença de Deus, e uma voz se faz ouvir: "Uma voz sai da nuvem confirmando que Jesus é um filho de Deus", destaca.

Para padre Cláudio, essa voz é categórica ao afirmar que Jesus deve ser ouvido. "Assim sendo, precisamos dar o máximo da nossa atenção para entender o seu ensinamento. Somente assim, podemos conhecer a verdade", conta. Por fim, ele enfatizou que não basta compreender os ensinamentos de Cristo, mas é necessário colocá-los em prática. "Requer, em última análise, que a nossa inteligência tenha que ser conjugada com a coragem", conclui, desejando a todos uma boa Quaresma.