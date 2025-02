Padre Cláudio Pighin reflete sobre a importância da Palavra de Deus

A reflexão feita pelo padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, para o 5º domingo do Tempo Comum mira na importância da Palavra de Deus para as pessoas. De acordo com o sacerdote, a leitura ajuda os fiéis a compreender como é a ação de Cristo na humanidade. O texto usado como base é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11.

Veja o trecho:

Naquele tempo, 1 Jesus estava na margem do lago de Genesaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. 2 Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. 3 Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. 4 Quando acabou de falar, disse a Simão: "Avança para águas mais profundas, e lançai vossas redes para a pesca". 5 Simão respondeu: "Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes". 6 Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. 7 Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. 8 Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador!" 9 É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. 10 Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: "Não tenhas medo! De hoje em diante tu serás pescador de homens". 11 Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus.

“O evangelista Lucas nos mostra a grande popularidade de Jesus. Todo mundo o procurava, e é nesse contexto que acontece a chamada dos primeiros quatro discípulos. É um trecho da bíblia que nos ajuda a compreender como Deus age entre nós, essa maravilhosa presença divina renova a nossa vida, dando-nos novos horizontes de vida”, reflete Pighin.

Segundo o padre, por meio da leitura do texto, é possível compreender melhor como acontece a vocação e, assim, decidir pela vida ao lado de Jesus. “A primeira coisa, nesse caso, é Pedro, que escuta a palavra do mestre e depois participa da pesca milagrosa. Depois desses dois momentos, ele decide se tornar discípulo de Jesus”.

“Portanto, uma vocação cristã não pode ser improvisada, mas deve ser fundamentada nesses dois pilares: ouvir e executar a sua palavra. A Palavra de Jesus será seguida por muita gente e o povo estava sedento daquilo que saia da boca do Divino Mestre”, completa o padre.

Presença

Outro sentido refletido pelo sacerdote durante a homilia é o quanto a Palavra de Deus deve estar presente na humanidade. “Jesus, desse jeito, nos mostra que a pregação da Palavra de Deus pode ser anunciada em qualquer lugar que vai além da sinagoga, assim, revela-nos que essa palavra é o verdadeiro alimento e portanto deve estar presente em toda parte”.

“Quando Jesus terminou o ensino, dirigiu-se a Pedro convidando-o a pescar de novo. Pedro e os companheiros estavam desanimados porque a pesca deles foi um fracasso, mas a escuta da sua palavra revigora a disponibilidade e a confiança de Pedro. Significa, para nós, perante os nossos fracassos da vida, que podemos reverter as situações, dando mais atenção à Palavra de Jesus e nos deixar levar por ela”, reflete.