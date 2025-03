Padre Cláudio Pighin destaca palavra de Deus contra fofocas e julgamentos

No 8º domingo do tempo comum, o Padre Cláudio Pighin refletiu sobre a proximidade de Deus com os seres humanos e a necessidade de evitar fofocas e julgamentos superficiais, que prejudicam a vida das pessoas. Durante sua homilia, ele destacou que, apesar das dificuldades, a esperança e a presença de Deus são maiores que qualquer problema terreno.

A proximidade de Deus em meio à dor

O Padre Cláudio Pighin iniciou sua reflexão mencionando como muitas pessoas, ao longo do dia, se sentem desanimadas e tristes devido a fofocas e julgamentos infundados.

Para ele, a palavra de Deus nos ensina que Deus está sempre ao lado de todos, compartilhando a vida de cada um, independente das dificuldades.

"Onde a vida vibra, aí Deus está presente", afirmou Pighin, lembrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, a presença divina não nos abandona.

O padre também citou as palavras do Papa Francisco, que enfatizam a gravidade das fofocas. "Não existe fofoca inocente", disse o pontífice, ressaltando que a difamação e o julgamento alheio ferem profundamente a dignidade humana.

Pighin reforçou a importância de imitar Deus na prática da misericórdia, amor e compaixão, como forma de se aproximar dos outros com caridade e solidariedade.

Testemunho cristão e a coragem de se expor

Em sua homilia, o padre também destacou o desafio de viver a fé cristã diante de uma sociedade muitas vezes cética e marcada pelo medo de perder prestígio ou status.

Ele convidou os fiéis a darem testemunho de sua fé, não temendo as consequências de seguir os ensinamentos de Cristo, mesmo quando isso contraria os padrões do mundo.

"O coração da pessoa vai para o alto quando Cristo é a sua opção de vida", afirmou, exortando todos a se tornarem "uma boa árvore que gera bons frutos."

Em um domingo marcado por reflexão e oração, Padre Cláudio Pighin concluiu sua homilia pedindo aos fiéis que busquem viver com mais compaixão, respeito e solidariedade, como forma de manifestar a verdadeira fé cristã em suas atitudes cotidianas.