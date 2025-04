Padre Cláudio Pighin celebra o 'Quinto Domingo da Quaresma', na sede do Grupo Liberal

No 5º domingo da Quaresma, o padre Cláudio Pighin explica que o evangelho revela uma cilada de autoridades religiosas contra Jesus, já que estavam incomodados com a sua pregação. A homilia foi detalhada durante a missa na sede do Grupo Liberal, às 11h, no bairro do Marco.

De acordo com o sacerdote, as autoridades religiosas não suportavam mais as ações de Jesus. E o padre reflete que tanto naquele tempo como nos tempos atuais são usados pretextos religiosos para excluir pessoas do convívio. “As pessoas faziam qualquer sacrifício para escutar a palavra de Jesus. O evangelista João narra que prepararam uma cilada para condenar Jesus”, explica o padre Cláudio Pighin.

A mulher adúltera foi usada como pretexto religioso para atingir Jesus, pontua o padre. E daí surgiu o diálogo: que atire a primeira pedra, que é uma expressão que se refere a um episódio em que Jesus desafia os fariseus e mestres da Lei a condenar uma mulher acusada de adultério.

Diante dessa passagem, o padre explica que a reflexão do evangelho é com relação ao perdão. “O nosso Deus gosta de perdoar e amar. No entanto, o ser humano não gosta de perdoar e essa é a grande diferença. Deus perdoa, mas o homem não perdoa. Se quisermos compreender nosso Deus, precisamos mudar a nossa maneira de pensar”, pontua.

O projeto é de grande importância à empresa, pois é um momento de unir não só os funcionários, mas também a comunidade. A intenção é reforçar e lembrar da importância de Deus na vida de todos.A Missa no Grupo Liberal é celebrada aos domingos, às 11h, com entrada aberta ao público.