Ouvidoria Agrária do TJPA realiza 6ª edição de casamento comunitário nesta sexta-feira (10/05)

Em alusão ao Dia das Mães e ao mês das noivas, a 6ª edição do Casamento Comunitário realizado pela Ouvidoria Agrária, do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) promoverá a união de 44 casais em matrimônio. A celebração ainda contará com a entrega de cestas-básicas aos noivos e o serviço de emissão do documento de identidade e consultas médicas aos convidados. A cerimônia ocorrerá na sexta-feira (10/05), às 9h30, no auditório da Ouvidoria Agrária, na avenida Conselheiro Furtado, bairro da Cremação.

Os casais que irão se unir em matrimônio, que em maioria são trabalhadores rurais, vivem em diversos municípios, como Belém, Ananindeua, Santa Bárbara, Benevides e Castanhal. O desembargador Mairton Marques Carneiro, Ouvidor Agrário, é um dos organizadores do evento e estará na abertura da celebração. Para ele, essa também é uma oportunidade de aproximação com os casais.

“A nossa finalidade é fixar o homem no campo e estar perto deles. Os casais são compostos pelo público em geral, mas a maioria são trabalhadores rurais. Nós abrimos para outras pessoas, sem ser rurais, pois a demanda é muito grande. Então o Tribunal entendeu por também unir essas pessoas. Na oportunidade, nós vamos ofertar cestas básicas, tirar a carteira de identidade e também consultas médicas”, afirmou Mairton.

O desembargador ainda explicou sobre a dinâmica no dia do casamento. “O casamento será realizado de 10 em 10 casais e o último com 14 casais. Vem o juiz de paz para celebrar e eu estarei fazendo a abertura do casamento. Depois, eles vão ter um coquetel e poderão participar dos serviços oferecidos. Isso é uma alusão ao Dia das Mães e também ao mês de maio, considerado o mês das noivas”, explica Mairton Marques Carneiro.

Segundo o ouvidor, atualmente há uma lista de pessoas na espera para casar, no entanto, as questões documentais precisam ser regularizadas. “Ano passado, nós realizamos mais de 150 casamentos. Esse ano, a nossa meta é superar esse número. Quando abrimos as inscrições, muitas pessoas nos procuraram. No entanto, problemas com os documentários fizeram com que somente 44 casais participassem. Esperamos conseguir regularizar a situação dos demais, para que eles também se casem”, diz o ouvidor.

Serviço

6ª Edição do Casamento Comunitário

Dia: 10/05/2024 (Sexta-feira)

Hora: 9h30

Local: Auditório da Ouvidoria Agrária - Avenida Conselheiro Furtado, n º 2949, entre 14 de Abril e 3 de Maio.