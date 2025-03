Operação Tapa-Buraco: investimento de R$ 8 milhões impulsiona asfaltamento no bairro da Pedreira

A travessa Vileta, no bairro da Pedreira, em Belém, passou por obras de pavimentação na tarde desta segunda-feira (17), recebendo novo asfaltamento para a recuperação da via. A ação faz parte da "Operação Tapa-Buraco", conduzida pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), que visa melhorar a mobilidade na capital paraense. Segundo o prefeito Igor Normando, que acompanhou os trabalhos, o investimento na obra foi de aproximadamente R$ 8 milhões, com a aplicação de mais de 5 mil toneladas de asfalto.

O trecho entre a avenida Pedro Miranda e a avenida Marquês de Herval foi pavimentado com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), um asfalto de alta resistência, ideal para vias urbanas de grande fluxo. O prefeito Igor Normando destacou que a meta é atingir 150 km de vias recuperadas em Belém, melhorando a mobilidade urbana.

Travessa Vileta, bairro a Pedreira (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

As obras começarão pelas grandes vias e, em breve, serão ampliadas para áreas periféricas, abrangendo todos os distritos da cidade. Além disso, a Prefeitura está fiscalizando as empresas contratadas para garantir a máxima qualidade dos serviços.

A pavimentação está sendo dividida entre o período noturno e o período do fim da tarde, quando o trânsito tende a diminuir. O prefeito explica que, a partir do próximo semestre, a meta é que as obras ocorram exclusivamente durante a noite para não interferir no fluxo de trânsito.

Diante da necessidade de manutenção contínua das vias, a gestão municipal tem intensificado ações de conservação urbana. "Buracos aparecem ao longo do do ano e a gente precisa fazer realmente essa operação de zeladoria e de conservação urbana. Estamos fazendo isso justamente para diminuir os transtornos e, quando acabar o período chuvoso, a gente vai entrar com uma operação ainda maior para garantir que os buracos da cidade possam diminuir", menciona.

Reforço de equipes

Prefeito Igor Normando, secretária da Sezel Thayta Martins e trabalhadores da Operação Tapa-Buraco (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

A secretária da Sezel, Thayta Martins, destaca que, nesta fase da operação, as obras estão sendo intensificadas e as equipes ampliadas para atender tanto as vias de maior fluxo quanto as secundárias em todos os bairros, com prioridade para o centro da cidade, onde há maior ocorrência de acidentes.

"Nos meses de janeiro e fevereiro, trabalhamos com quatro empreiteiras e, a partir de hoje, passaremos a contar com seis equipes durante 15 dias. Posteriormente, terão mais 30 dias com 12 equipes nas ruas", afirma.

A etapa tem previsão de término no dia 30 de abril. Conforme a secretária, a operação terá continuidade após esse período, porém com frentes reduzidas.

Desafios

Com a proximidade da COP 30, o prefeito destaca que Belém tem recebido investimentos em melhorias na mobilidade urbana e no tráfego, tanto para pedestres quanto para veículos, visando não apenas preparar a cidade para os visitantes, mas, sobretudo, trazer benefícios duradouros para quem vive na cidade.

Em relação aos alagamentos constantes, ele explica que a cidade está localizada abaixo da linha do mar, o que contribui para a mazela. Ele ressalta que, apesar das várias obras de drenagem realizadas pelo governo do estado, ainda há muito a ser feito.

"A gente tem trabalhado muito para limpar os canais e bueiros, além de fazer a conscientização de descarte regular de lixo. A gente sabe que isso precisa ser feito, mas diminuiu bastante, porque nós temos feito um grande trabalho de prevenção e de limpeza dos canais da cidade", afirma.

Moradores da travessa Vileta comemoram o avanço

Professora Telma Lucia, moradora da via (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

A professora Telma Lucia, moradora da via, comemora a iniciativa, pois os buracos na rua já foram motivos de acidentes de trânsito.

"Os buracos tem sido prejudiciais, principalmente, porque os carros estão desviando bastante. Já aconteceram acidentes aqui, bicicletas e motos passam para desviar". Sobre as obras, ela diz: "Agora eu estou com mais expectativa, acreditando que vai dar certo".

A bancária Fátima Souza, que mora na rua, também relata que os buracos na via prejudicavam o fluxo de trânsito. "Para nós que temos carro é difícil, né? Porque fica todo o tempo engarrafado, isso é muito ruim", conta.

Operação

De acordo com a Sezel, somente no período de 10 a 14 de fevereiro, a “Operação Tapa-Buracos” já garantiu o asfaltamento de 23 quilômetros de vias em Belém, quase a distância do centro da cidade até o distrito de Icoaraci. Executada em vários pontos da capital, a ação atua de maneira emergencial e já usou mais de 1.500 toneladas de asfalto no trabalho.