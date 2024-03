VÍDEO: ônibus pega fogo na BR-316 e trânsito sentido Ananindeua-Belém é desviado

Um ônibus da linha Cidade Nova VI - Presidente Vargas pegou fogo na noite deste domingo (31), na BR-316. O veículo estava em frente a um supermercado localizado no quilômetro 2 da rodovia, sentido Ananindeua-Belém.

“O fogo começou com um estouro de mangueira de ar e travaram as rodas. Foi solicitado para os passageiros descerem e começou a pegar fogo do nada. As chamas se alastraram rapidamente, não deu nem para pegar o extintor”, disse Daniel Pereira, motorista do coletivo. Veja:

De acordo com o condutor, o veiculo não estava lotado, mas já tinha passageiros em pé.

O ônibus da linha Cidade Nova VI - Pte. Vargas foi tomado por chamas rapidamente e ficou completamente destruído. Por conta disso, o trânsito no sentido foi desviado pela Rua São Benedito, entrada do Jaderlândia.

“Eu estava dentro do ônibus e de repente ele travou. O motorista pediu para a gente descer rapidamente e abriu as portas. Assim que nós descemos começou a pegar fogo. Foi muito rápido. Assim que o ônibus parou, o fogo já começou. Deu tempo de descer todo mundo, ninguém se machucou. Foi um susto muito grande”, disse Herlon Seabra, cuidador de idosos, que estava dentro do coletivo.

Estavam no local Polícia Militar, Detran e Corpo de Bombeiros.

Com informações de Gabriel da Mota.