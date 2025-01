Obras no Parque São Joaquim avançam para trazer lazer e sustentabilidade a Belém

A Prefeitura de Belém realizou, nesta terça-feira (28), uma visita técnica às obras do Parque São Joaquim, localizado no bairro de Val-de-Cães, na bacia do Una. O projeto, realizado em parceria com a Itaipu Binacional, busca transformar a área do Igarapé São Joaquim em um espaço voltado para lazer e bem-estar, beneficiando mais de 300 mil famílias. Além disso, as intervenções visam combater alagamentos e melhorar a infraestrutura local, destacando o compromisso de Belém com a sustentabilidade em um ano em que a cidade será palco da COP-30.

Prefeitura e Itaipu Binacional investem em melhorias no Igarapé São Joaquim, com entrega prevista para a COP-30 (Foto: Raphael Macedo | Agência Belém)

O prefeito Igor Normando, acompanhado do vice-prefeito Cássio Andrade, do secretário municipal de Urbanismo, Euler Sizo, da secretária de Saneamento (Sesan), Thayta Martins, e de representantes da Itaipu Binacional, esteve no local para acompanhar o andamento das obras. Durante a visita, foi reforçada a necessidade de cumprir os prazos e garantir a qualidade de todas as intervenções.

Investimento e cronograma

As obras, que fazem parte de um investimento total de R$ 165 milhões, estão em fase inicial. A primeira etapa, com 720 metros, deve ser concluída até outubro deste ano. Entre as melhorias previstas estão a macrodrenagem, reurbanização das vias, construção de ciclovias, passarelas e quiosques, além de ajustes na drenagem e nas encostas do igarapé.

O prefeito Igor Normando ressaltou o compromisso da gestão em retomar e acelerar a execução do projeto, que antes estava com apenas 5% de avanço. “Estamos tomando medidas rigorosas, como a instalação de câmeras para monitorar o progresso. Não vamos permitir que a população seja prejudicada. Essa obra é para a COP-30, mas, acima de tudo, é um presente para o povo de Belém, que terá um espaço de lazer e mais segurança contra alagamentos”, afirmou.

Benefícios para a comunidade

Os bairros de Val-de-Cães, Sacramenta, Barreiro e Telégrafo estão entre os mais beneficiados pela iniciativa. O secretário municipal de Urbanismo, Euler Sizo, destacou que o projeto não se limita à infraestrutura. “Estamos criando um espaço que promove acessibilidade, lazer e qualidade de vida. As passarelas, ciclovias e quiosques foram planejados para integrar o espaço ao cotidiano da população”, explicou.

Parceria com a Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional é uma das principais parceiras do projeto. Rafael Santos, representante da instituição, destacou o impacto positivo da obra, tanto para a população quanto para a realização da COP-30. “Acompanhamos o progresso das obras mensalmente para garantir que o cronograma seja cumprido e que os recursos sejam bem aplicados. Além disso, essa etapa inicial inclui drenagem, limpeza do córrego e construção de passarelas, transformando a área em um legado sustentável para a cidade”, afirmou.

Com foco em sustentabilidade e bem-estar, o Parque São Joaquim promete ser um marco para Belém, deixando um legado importante para a população local e para a história da cidade.