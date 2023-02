Obras na ponte de Outeiro serão entregues no próximo domingo (26), afirma governo

A entrega da obra de reconstrução da ponte Enéas Martins, em Outeiro, será feita no próximo domingo (26). O ato de entrega está marcado para ocorrer às 10 horas da manhã, com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho. A estrutura tem um projeto arquitetônico moderno e utiliza um mastro central de 50 metros de altura, além de cabos estais para garantir a segurança da navegação.

O chefe do Executivo estadual ressaltou que a entrega facilitará o acesso ao distrito. “Nós vamos fazer a inauguração da ponte do Outeiro para definitivamente ter essa página virada e o acesso entre Icoaraci e Outeiro facilitado e plenamente restabelecido, entregando à capital paraense uma estrutura moderna e segura,” detalha o governador Helder Barbalho.

Nesta última semana de obra, a ponte passará por serviços de acabamento e desmobilização da estrutura que compõe o canteiro de obra flutuante, composto de balsas e guindastes. O material garantiu, durante 12 meses, a reconstrução da construção, que teve a ruína de um dos seus pilares e foi reconstruída em novo projeto arquitetônico, que dispõe de sistema de cabo estais, garantindo maior segurança na navegação na área, ampliando os vãos de navegação de 40 metros para 100 metros nos pilares sob a pista de rolamento da ponte.

Ao todo, a ponte do Outeiro tem 16 cabos estais, cada um pesando cerca de duas toneladas e com 70 metros de extensão. Para o secretário de Estado de Estado de Transportes, Adler Silveira, entregar a obra pronta representa o compromisso que o Governo do Estado tem com a mobilidade e segurança nas estradas paraenses. “A população da Região Metropolitana de Belém contará com uma ponte moderna, segura, iluminada, otimizando o fluxo de veículos no acesso às praias do Outeiro, incentivando o turismo, e garantindo que as pessoas tenham o direito de ir e vir com total segurança”, pontuou Adler Silveira.

A ponte do Outeiro recebeu ainda novo pavimento asfáltico, nova iluminação, e revitalização dos pilares remanescentes da estrutura.