O Liberal chevron right Belém chevron right

Obras do Terminal Hidroviário da Tamandaré, em Belém, chegam a 77% de conclusão

O espaço será um dos principais pontos de partida para o turismo do continente rumo às ilhas próximas da capital paraense.

O Liberal
fonte

Governador Helder Barbalho visitou obras do Terminal Hidroviário Turístico da Tamandaré, em Belém (Foto: Marcelo Lelis | Ag. Pará)

Com 77% da obra já concluída, o governador do Pará, Helder Barbalho, visitou nesta quarta-feira (17) o novo Terminal Hidroviário Turístico da Tamandaré, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O espaço será um dos principais pontos de partida para o turismo do continente rumo às ilhas próximas da capital paraense. 

O equipamento público faz parte do pacote de legados da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em novembro, em Belém. 

“Este novo equipamento chega para tornar Belém cada vez mais conectada às suas ilhas, aproximando as pessoas e dando a oportunidade de que nós, paraenses, e aqueles que nos visitam possam desfrutar da beleza da natureza da nossa capital, da capital da Amazônia”, afirma Helder Barbalho.

Segundo o governador, o terminal vai melhorar as condições de trabalho dos pequenos empreendedores da região e garantir mais conforto, segurança e acessibilidade aos usuários. “Belém ganha muito com o Terminal da Tamandaré, que receberá embarcações regionais e também fará a conexão com os pontos turísticos da nossa cidade. As obras já estão 77% realizadas, com mais de 400 pessoas trabalhando aqui e gerando emprego a partir da construção civil”, destaca.

O novo terminal terá dois pavimentos climatizados, mirante, cobertura para embarque e desembarque, elevador, oito banheiros, 12 salas administrativas, duas lojas, restaurante/lanchonete, e estacionamento. O projeto inclui ainda sistema de energia solar e monitoramento por câmeras. A estrutura foi projetada para atender até 500 passageiros por dia.

