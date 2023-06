O Centro Especializado em Atendimento do Autismo (Cetea), que será o primeiro laboratório de formação profissional em práticas com evidências científicas do Brasil, está com cerca de 75% das obras concluídas​ e deve ser entregue no próximo semestre​. A criação do centro, localizado no bairro da Batista Campos, em Belém, faz parte de uma série de medidas tomadas pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em prol das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Tea) e suas famílias. A obra representa um investimento de R$ 3,3 milhões.

“Esse é mais um dispositivo de saúde promovido pelo Governo do Estado para o atendimento de pessoas com autismo na capital. O grande diferencial é que além dos serviços multiprofissionais que auxiliam no desenvolvimento de pessoas com autismo, o Cetea é inovador como laboratório de formação. Profissionais dos 144 municípios paraenses poderão fazer uma imersão no espaço e voltar aos seus municípios aplicando essas práticas que comprovadamente trazem um prognóstico positivo de autonomia, independência e qualidade de vida para pessoas com autismo”, ressalta Nayara Barbalho, coordenadora estadual de Políticas para Autismo (Cepa).

A entrega da obra, de acordo com a arquiteta da Sespa, Deize Muniz, está prevista para o segundo semestre de 2023. “Estamos em fase de finalização de acabamento, que inclui pintura, forro, iluminação, estrutura acústica, hidráulica e elétrica. O Cetea será um espaço de grande importância, porque o Pará sai na frente em relação aos atendimentos de pessoas com autismo”, reforça.

A execução da obra no Cetea é viabilizada pela Lei nº 9.061/2020, referente à Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Peptea). O Centro funcionará na travessa Presidente Pernambuco, entre as avenidas Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado, no bairro Batista Campos, em Belém.

NÚCLEOS

A Sespa mantém três Núcleos de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) e outros quatro ​​estão em obras. Nesses espaços são oferecidos serviços multiprofissionais que auxiliam no desenvolvimento de pessoas com autismo, com aplicação de protocolos aprovados cientificamente. Fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, arte-terapeutas e pedagogos trabalham em conjunto a partir da análise comportamental.