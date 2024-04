Obra rara que tinha sido furtada há 16 anos é recuperada pelo Museu Emílio Goeldi

A obra rara "Delectus Florae et Faunae Brasiliensis", furtada há 16 anos, em 2008, foi recuperada pelo Museu Paraense Emílio Goeldi e estará de volta ao espaço de pesquisa nesta terça-feira (23). Avaliada em R$120 mil, ela foi escrita pelo botânico, zoólogo e entomólogo austro-húngaro-alemão, Johann Christian Mikan (1769-1844) e apresenta um dos mais ricos registros da fauna e da flora brasileiras publicados no século XIX.

O Goeldi informou que preparou um evento especial para receber o obra nesta terça, às 15h, na Biblioteca Domingos Soares Ferreira Penna, localizada no campus de pesquisa da instituição, na Av. Perimetral, 1901, bairro da Terra-Firme, em Belém.

A entrega será feita em mãos por especialistas do Instituto Itaú Cultural (Carlos Eduardo de Souza Moraes, do setor jurídico, e Edson Martins da Cruz, do setor de Artes Visuais e Acervos) ao diretor Nilson Gabas Jr; ao chefe da Biblioteca Ferreira Penna, Rodrigo Paiva; e à curadora da Coleção de Obras Raras do Museu Goeldi, Berenice Barcelar.

Também estará presente na entrega uma representante da Polícia Federal, a Delegada Ana Maria de Assis Lima, chefe substituta da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio no Pará. Conforme o Goeldi, a Polícia Federal foi personagem importante na recuperação de três das obras raras furtadas.

Terceira obra recuperada

A publicação escrita pelo naturalista Mikan no século XIX é a terceira obra rara recuperada nos últimos cinco meses do acervo furtado do Museu Goeldi em 2008 - foram 40 in-fólios e 20 livros.

Em dezembro, “Viagem no Chile, Peru e no Rio Amazonas”, de 1836, foi recuperado na Argentina; e, em março, "De India utriusque re naturali et medica", datada de 1658, foi encontrada no Reino Unido.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)