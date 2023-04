OAB-PA promove palestra, nesta quarta (5), como parte da campanha" Mulher no pedal é mudança social"

A Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, promoverá, nesta quarta-feira (5), uma palestra como parte da campanha" Mulher no pedal é mudança social". O evento vai ocorrer, às 15 horas, no miniauditório da Escola Superior de Advocacia (ESA), na sede da Ordem, em Belém, e a palestrante será a advogada Thais Moura, vice-presidente da Comissão das Mulheres e Advogada da OAB/PA (CMA).

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a campanha foi lançada no Núcleo da Proteção da Mulher do Ministério Público do Estado, no dia 8 de março deste ano. A campanha é uma parceria com a União dos Coordenadores de Bike do Pará (UCBPA), que coordena o projeto.

O objetivo é fortalecer o combate à violência contra as mulheres, especialmente contra as mulheres que pedalam, seja no dia a dia, para ir ao trabalho, levar e buscar os filhos na escola, para ir a um atendimento de saúde ou, ainda, para a prática de atividade física.

A campanha começou dia 8 de março e se estenderá até 8 de março de 2024

Coordenador da União dos Coordenadores de Bike do Pará, Arnaldo Villar explicou que a campanha tem como pilares a informação e a prevenção. É um convite à reflexão e conscientização de toda a sociedade para o fim da violência contra mulher.

A campanha começou dia 8 de março e se estenderá até 8 de março de 2024, com diversas programações: palestras, encontros, debates, seminários, passeios ciclísticos, visitas aos órgãos públicos e privados, escolas públicas e privadas, grupos de pedal, sociedade em geral, informou a OAB.

A ação é realizada em parceria com o Ministério Público do Pará, OAB-PA, Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, entre outros órgãos.