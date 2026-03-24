O que é a ‘vista cansada’? Conheça a presbiopia

Com o passar dos anos, a vista de todas as pessoas começa a sofrer dificuldades para enxergar de perto e leituras. O que é conhecido popularmente como “vista cansada” é uma condição que praticamente todos os seres humanos irão enfrentar a partir dos 40 anos - a presbiopia. O problema é um processo fisiológico natural que ocorre devido ao envelhecimento das estruturas internas dos olhos humanos.

O professor e oftalmologista Lauro Barata, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA), explica que a presbiopia é um problema que quase todos poderão desenvolver com o envelhecimento. “Presbiopia é a fraqueza da musculatura ocular para que haja a nitidez dos objetos de perto. É como se fosse um cansaço dessa musculatura, que começa a aparecer dos 40 aos 45 anos”, detalha.

De acordo com o especialista, a região Norte tem apresentado um índice de pacientes com presbiopia mais jovens, na faixa etária dos 35 aos 38 anos, que já apresentam essa deficiência. “Não sabemos a causa disso, uma das hipóteses estudadas é a maior incidência de raios solares, mas ainda não é algo definitivo, é apenas uma hipótese”, reflete.

Os sintomas costumam surgir de forma gradual com o envelhecimento. Os pacientes com presbiopia podem desenvolver alguns sintomas, o mais comum é a dificuldade progressiva para leitura. Dentre os outros desconfortos estão a necessidade de afastar objetos para focar melhor, dores de cabeça frequentes após esforço visual, visão embaçada em ambientes com pouca luz e fadiga ocular após o uso prolongado de telas.

O problema não possui tratamento definitivo. A orientação é buscar um médico oftalmologista para que seja feita uma avaliação, para então poder receitar indicar o grau para os óculos. “A presbiopia não é algo grave. Existe uma correção disso com os óculos. Não é que a pessoa voltará ao normal, porque ela é progressiva e vai aumentando com o passar da idade. A dificuldade vai aumentando, por isso que é indicado fazer avaliação pelo menos uma vez por ano”, detalha.

Alguns comportamentos podem acelerar o aparecimento da chamada “vista cansada” como ler no escuro, o uso de telas por longas horas e o não descanso da visão. “Hoje o nosso tempo é na maior parte na frente do digital. A gente sai do trabalho e volta para o celular”, pontua o médico. “Essas coisas podem fazer com que o problema seja mais precoce, afinal é uma fadiga da musculatura ocular”, complementa.

Lauro Barata reforça que ninguém deve comprar óculos de grau sem receituário médico. “É importante fazer o exame oftalmológico com o médico oftalmologista. Nada de comprar óculos em supermercado! Dentro do exame de refração que a gente vai descrever o grau mais adequado para a pessoa, tudo de acordo com a necessidade daquele determinado paciente. Não é uma receita de bolo”, conta.